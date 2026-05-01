Віткофф і Кушнер не поспішають до Києва, бо зневірилися в переговорах, – ЗМІ

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відкладають візит до Києва, оскільки у Вашингтоні сумніваються, що відновлення переговорів щодо України принесе реальні результати.

Про це йдеться в матеріалі Kyiv Independent.

Чому представники Трампа не їдуть до Києва?

Попри місяці внутрішніх обговорень можливого візиту, який мав би стати першою поїздкою Віткоффа і Кушнера в Україну, обидва спецпредставники Трампа вже неодноразово відвідували Москву для зустрічей із Володимиром Путіним.

Вони багато разів обіцяли приїхати до Києва, але досі жодного разу не виконали своєї обіцянки,

– зазначив один із високопосадовців, обізнаний із ситуацією.

Співрозмовник видання також підкреслив роздратування Києва через дисбаланс у дипломатичній взаємодії.

Це невдоволення лунало й публічно: Володимир Зеленський критикував підхід спецпредставників Трампа, називаючи їхні поїздки до Росії без візиту до України проявом неповаги.

Це неповага – їздити в Москву і не приїхати в Київ,

– заявляв він.

Передбачалося, що візит Віткоффа і Кушнера стане не лише жестом доброї волі, а й поштовхом до відновлення тристороннього діалогу між Україною, Росією та США в момент, коли переговори фактично зайшли в глухий кут.

За даними джерел, Віткофф і Кушнер мали спочатку приїхати до Києва, зустрітися із Зеленським, а вже потім вирушити до Москви на переговори з Путіним.

Однак наразі візит ускладнюють кілька факторів.

Зокрема, обидва спецпредставники глибоко залучені до переговорів між США та Іраном, які домінують у зовнішньополітичному порядку денному Вашингтона. Як зазначив один із чиновників, Україна більше не є головним фокусом дипломатії США.

Додатковою перешкодою є логістика, адже зараз дістатися Києва можна лише залізницею.

У них є своя проблема з необхідністю їздити потягом. Віткоффу важко,

– зазначило одне з джерел.

Втім, головна причина затримки – відсутність прогресу в переговорах і ризик того, що візит лише підкреслить цей глухий кут.

Ключовим каменем спотикання досі залишається питання територій. Росія продовжує наполягати на виведенні українських військ із підконтрольних частин Донбасу як передумові будь-якої угоди. Водночас Київ це відкидає і наголошує, що основою для перемир'я може бути лише заморозка нинішньої лінії фронту.

Американський чиновник підтвердив, що поїздка Віткоффа і Кушнера все ще обговорюється, але "поки не підтверджена".

Як зазначають у Kyiv Independent, попри паузу в контактах на найвищому рівні, Київ і Вашингтон продовжують підтримувати зв'язок через різні канали. Українська сторона також працює над пошуком нових форматів співпраці зі США, щоб активізувати взаємодію.

Відсутність прогресу визнають і у Європі

Нещодавно висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що в переговорному процесі щодо України "нічого не відбувається" і зараз ситуація зайшла в глухий кут.

За її словами, також наразі не спостерігається посилення тиску на Росію. Вона підкреслила, що Європейський Союз очікував би більш жорстких заходів впливу на Москву з огляду на її дії та участь у підтримці інших конфліктів – зокрема війни з Іраном.

Відомо також, що днями міністри закордонних справ країн Євросоюзу також проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до Росії щодо завершення війни проти України.