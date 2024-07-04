Це проблема, – в ОП пояснили, чому зброя повільно надходить на фронт

Володимир Зеленський заявив, що в Україні стоїть 14 неукомплектованих бригад і всі вони чекають на зброю від наших партнерів, яка дуже повільно надходить. Хоча з моменту повномасштабного вторгнення пройшло понад два роки всі логістичні механізми досі не налагоджені.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що проблеми з постачанням зброї справді є. Однак причина не в тому, що потрібні рішення не ухвалюють.

До теми Зеленський розповів, що в Україні стоїть 14 неукомплектованих бригад

"Це проблема. Але вона полягає не в тому, що ті чи інші рішення не приймають, бо їх приймають. Є фонди, є можливість фінансування, є розуміння скільки якої техніки, на якому напрямку потрібно, але вона (військова допомога – 24 Канал) дуже і дуже повільно надходить до України", – наголосив Михайло Подоляк.

Яка головна причина

За словами Подоляка, ключова проблема у логістиці. Якби було так, що після ухвалення рішення зброя через два тижні була на полі бою, – тоді ситуація на фронті була б іншою.

На жаль, наші партнери не можуть позбутися трьох речей:

зайвого бюрократизму;

залишкового страху;

нерозуміння, що треба вже не просто про щось говорити, а розставити всі крапки над "і".

Тобто всім подобається говорити, будувати теорії змови, розробляти програми стримування. Але треба нарешті припинити гратися в шахівниці, а ухвалити відповідні рішення, перебудувати світ, вийти на оновлене міжнародне право, підняти репутацію країн демократії. Треба на це нарешті зважитись,

– сказав Подоляк.

Якщо ще трошки так “погратися”, то завтра ніхто не вважатиме, що країни демократії мають на щось суттєво впливати, що на них треба зважати, тому що вони приймають ті чи інші рішення повільно, а коли їх нарешті ухвалюють – вони вже не матимуть ніякого сенсу.

"Проблема логістики – це проблема країн-партнерів. Вони мають зрозуміти: якщо домовились про танк сьогодні, цей танк має бути завтра, а не через 8 місяців", – наголосив радник голови ОПУ.