Чому "воїнів Рамзана" назвали тікток-військами: СБУ отримала доступ до телефону кадирівця
Джерело:СБУ
Служба безпеки України отримала доступ до телефону одного з кадирівців. Боєць з Чечні приїхав на війну в Україну.
У телефоні Служба безпеки України знайшла чимало відео. Тепер СБУ оприлюднила знахідку у мережі.
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Як підкреслили в українському відомстві, завдяки знайденим відеофайлам "стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тікток військами".
Замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці Путіна" героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини,
– пожартували в Службі безпеки України.
Загалом на опублікованих кадрах видно, скільки дублів із пострілами роблять кадирівц", аби показати черговий 20-секундний ролик у тіктоці.
Що знайшли у телефоні загарбника
В телефоні загарбника знайшли чимало відзнятих кадрів. Наприклад, на відео видно, як один із кадирівців танцює під постріли у повітря з автоматів його побратимів. В іншому фрагменті відеоролика двоє окупантів б'ються на мечах.
"20 секунд у тіктоці – і ти майже виграв війну в трьох соснах", – підкреслили у СБУ.
Крім того, на противагу російським окупантам наприкінці відео Служба безпеки України показала яскраві кадри, як Збройні Сили України нищать ворога – без повторних дублів та просто у ціль.
Поки загарбники знімають "героїчні" ролики, ЗСУ з "одного дубля" знищили вже понад 30 тисяч окупантів,
– підписали кадри в СБУ.
СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців: дивіться відео
Головні новини з кадирівцями: коротко
- Ще 25 лютого на південному заході Білорусі у Бресті помітили велику колону російської військової техніки. Нею нібито курсували кадирівці.
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що російський ворог отримав наказ ліквідувати Володимира Зеленського. Операцію мали виконати кадирівці. Втім, їхню групу накрили під Гостомелем.
- 4 березня чеченські бійці увірвалися на ЗАЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати. Згодом вони рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася.
- Згодом стало відомо, що Росія планувала долучити до штурму Києва найбільш боєздатні частини, зокрема кадирівців. Однак цей план провалився.
- Кадирівці були одним із підрозділів, які чинили звірства на Київщині. Ними, зокрема, було захоплено психоневрологічний диспансер у Бородянці. Бійці також обстрілювати мирне населення та заміновували інфраструктуру.
- На терорі цивільного населення їхні перемоги завершилися. Зіткнувшися із ЗСУ спецпідрозділ зазнав значних втрат. Також наші війська ліквідувати одного з найближчих соратників Рамзана Кадирова під Бучею.
- Після цього кадирівці почали повертатися у Чечню та відмовлялися їхати на службу в Україну.
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