Чому "воїнів Рамзана" назвали тікток-військами: СБУ отримала доступ до телефону кадирівця

Служба безпеки України отримала доступ до телефону одного з кадирівців. Боєць з Чечні приїхав на війну в Україну.

У телефоні Служба безпеки України знайшла чимало відео. Тепер СБУ оприлюднила знахідку у мережі.

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Як підкреслили в українському відомстві, завдяки знайденим відеофайлам "стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тікток військами".

Замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці Путіна" героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини,

– пожартували в Службі безпеки України.

Загалом на опублікованих кадрах видно, скільки дублів із пострілами роблять кадирівц", аби показати черговий 20-секундний ролик у тіктоці.

Що знайшли у телефоні загарбника

В телефоні загарбника знайшли чимало відзнятих кадрів. Наприклад, на відео видно, як один із кадирівців танцює під постріли у повітря з автоматів його побратимів. В іншому фрагменті відеоролика двоє окупантів б'ються на мечах.

"20 секунд у тіктоці – і ти майже виграв війну в трьох соснах", – підкреслили у СБУ.

Крім того, на противагу російським окупантам наприкінці відео Служба безпеки України показала яскраві кадри, як Збройні Сили України нищать ворога – без повторних дублів та просто у ціль.

Поки загарбники знімають "героїчні" ролики, ЗСУ з "одного дубля" знищили вже понад 30 тисяч окупантів,

– підписали кадри в СБУ.

СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців: дивіться відео

Головні новини з кадирівцями: коротко

Ще 25 лютого на південному заході Білорусі у Бресті помітили велику колону російської військової техніки. Нею нібито курсували кадирівці.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що російський ворог отримав наказ ліквідувати Володимира Зеленського. Операцію мали виконати кадирівці. Втім, їхню групу накрили під Гостомелем.

4 березня чеченські бійці увірвалися на ЗАЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати. Згодом вони рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася.

Згодом стало відомо, що Росія планувала долучити до штурму Києва найбільш боєздатні частини, зокрема кадирівців. Однак цей план провалився.

Кадирівці були одним із підрозділів, які чинили звірства на Київщині. Ними, зокрема, було захоплено психоневрологічний диспансер у Бородянці. Бійці також обстрілювати мирне населення та заміновували інфраструктуру.

На терорі цивільного населення їхні перемоги завершилися. Зіткнувшися із ЗСУ спецпідрозділ зазнав значних втрат. Також наші війська ліквідувати одного з найближчих соратників Рамзана Кадирова під Бучею.

Після цього кадирівці почали повертатися у Чечню та відмовлялися їхати на службу в Україну.

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