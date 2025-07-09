Є причина, чому ЄС не може позбавити права голосу норовливу Угорщину та Словаччину

ЄС не позбавляє права голосу Словаччину та Угорщину, які гальмують рух України до вступу в Європейський Союз, з однієї причини. У Євросоюзі не все так однорідно, і там існують інші "підводні камені".

Про це сказав в ефірі 24 Каналу політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. Він припустив, що у керівництва Євросоюзу є побоювання: не всі країни захочуть проголосувати за застосування 7-ї статті ЄС, щоб не створити прецедент для себе.

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Яка тактика шкодить євроінтеграції

Тому вони не наважуються зробити крок для дисциплінування Словаччини та Угорщини з нинішніми керівниками.

От воно і не зрушує з місця. Навпаки, я чув про такі інфантильні підходи: мовляв, давайте з Україною технічні питання позакриваємо до голосування, які мають бути, так? І почекаємо, коли, можливо, Віктора Орбана в наступному році не оберуть,

– сказав Олег Лісний.

Він додав, що не варто покладатися на вибори. На поведінку цих політиків дивляться й інші держави, які вважають це вигідною позицією, що дозволяє шантажувати, але в результаті – отримувати бажане для себе. Це, за словами Лісного, є неприємною тенденцією в ЄС.

Важливо! У Польщі провели опитування щодо підтримки України та ставлення до її вступу в НАТО та ЄС. Попри те, що Польща надавала значну допомогу після початку російського вторгнення, наразі 46% респондентів вважають, що військову підтримку слід скоротити або припинити. Більшість опитаних висловлюють занепокоєння через можливу недобросовісну економічну конкуренцію, корупцію в Україні та ризик ескалації конфлікту в разі військової інтеграції.

Нагадаємо, що комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви висловили підтримку євроінтеграції України та її вступу до НАТО. 7 червня вони провели спільне засідання в місті Бірштонас, за підсумками якого оприлюднили заяву.

У ній підтверджено підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Також наголошено, що перемога над Росією та членство України в НАТО є ключовими умовами справедливого й тривалого миру в Європі. Окремо підкреслено важливість вступу України до Альянсу як основи євроатлантичної безпеки.