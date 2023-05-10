Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО: що сталося

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний не прибув на зустріч керівників оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу. Як зазначив голова Військового комітету, сталось це через ситуацію на фронті.

У середу, 10 травня, розпочалась зустріч Військового комітету НАТО. Присвячена вона, за словами його голови адмірала Роба Бауера, російській агресивній війні проти України.

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"Участь неможлива навіть через відеозв'язок"

Власне, військовий пояснив, чому на цьому заході немає Валерія Залужного. Він сказав, що напередодні отримав лист від українського Головнокомандувача, у якому йдеться про те, що ситуація на полі бою не дозволяє бути присутнім йому на конференції.

Його участь навіть через відеозв'язок є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить,

– констатував адмірал.

Водночас він наголосив, що Росія перебуває на 15-му місяці широкомасштабної війни, яка нібито "мала тривати три дні".

Також, використовуючи образи з міфології та апелюючи до нашої держави й ворога, Бауер заявив, що "Голіаф хитається, тому що Давид продемонстрував виняткову стійкість та тактичну майстерність".

Що відбувається на фронті

Слід сказати, що ситуація на полі бою справді напружена. Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомляв, що ЗСУ намагаються здійснювати контратаки біля Кремінної та Білогорівки.

Окрім того, тривають запеклі бої за Бахмут та Мар'їнку. Однак українським воїнам вдається потрохи досягати успіхів. Власне, з'явились повідомлення, що наші захисники розбили підрозділ 72-ї бригади Росії під Бахмутом.

Український голос на цьому заході, попри відсутність Залужного, все ж був присутній. Члени Військового комітету заслухали інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.