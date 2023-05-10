Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО: що сталося

10 травня 2023, 11:48
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Джерело:

Reuters

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний не прибув на зустріч керівників оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу. Як зазначив голова Військового комітету, сталось це через ситуацію на фронті.

У середу, 10 травня, розпочалась зустріч Військового комітету НАТО. Присвячена вона, за словами його голови адмірала Роба Бауера, російській агресивній війні проти України.

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"Участь неможлива навіть через відеозв'язок"

Власне, військовий пояснив, чому на цьому заході немає Валерія Залужного. Він сказав, що напередодні отримав лист від українського Головнокомандувача, у якому йдеться про те, що ситуація на полі бою не дозволяє бути присутнім йому на конференції.

Його участь навіть через відеозв'язок є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить,
– констатував адмірал.

Водночас він наголосив, що Росія перебуває на 15-му місяці широкомасштабної війни, яка нібито "мала тривати три дні".

Також, використовуючи образи з міфології та апелюючи до нашої держави й ворога, Бауер заявив, що "Голіаф хитається, тому що Давид продемонстрував виняткову стійкість та тактичну майстерність".

Зверніть увагу! Український голос на цьому заході, попри відсутність Залужного, все ж був присутній. Члени Військового комітету заслухали інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

Що відбувається на фронті

  • Слід сказати, що ситуація на полі бою справді напружена. Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомляв, що ЗСУ намагаються здійснювати контратаки біля Кремінної та Білогорівки.
  • Окрім того, тривають запеклі бої за Бахмут та Мар'їнку. Однак українським воїнам вдається потрохи досягати успіхів. Власне, з'явились повідомлення, що наші захисники розбили підрозділ 72-ї бригади Росії під Бахмутом.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак