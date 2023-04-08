Чому "злиті документи" про контрнаступ ЗСУ – російський фейк: детальний розбір

Нещодавно у соцмережі злили "секретні військові документи". У них нібито йшлося про плани США та НАТО щодо розвитку української армії перед контрнаступом ЗСУ.

Новина про "злиті документи" з'явилася 7 квітня. Насправді вони підроблені. Докази, які поставлять під сумніви автентичність поширених "документів", зібрала OSINT-агенція Molfar. Розслідувачі можуть чітко свідчити про подальше редагування фото з цими документами російськими спецслужбами. Зокрема, з метою фальсифікації даних на користь збройних сил держави-агресорки.

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Докази фальсифікації "злитих документів"

Molfar зазначає, що дані про втрати техніки та особового складу сторонами, нібито надані Пентагоном, близькі до статистики OSINT-проєкту Oryx.

Порівняння опублікованих "злитих" показників втрат зі статистикою Oryx на 1 березня 2023 / Molfar

Згідно з NYT , Пентагон вважає, що втрати Росії складають близько 200 тисяч вбитих та поранених, а України – близько 100 тисяч вбитих та поранених бійців.

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Документ мав містити щонайменше 24 сторінки

Згідно з "нумерацією", документ має складатися щонайменше з 24 сторінок. Тож, якщо зловмисники справді викрали секретні дані, вони мали б оприлюднити всі. Натомість у мережі опублікували лише окремі фрагменти цілого репорту.

Нумерація сторінок на одній з фотографій "злитих" документів /Molfar

Окрім того, нумерація на опублікованих фотографіях виглядає несправжньою. Зокрема, позначка сторінки розміщена поверх надрукованого тексту та розділових смужок документа.

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Дані на фотографіях були відредаговані після оприлюднення

Невдовзі після публікації первинних зображень з'явилися відредаговані дані, де показники російських втрат були замінені на менші, а українські показники навпаки – завищенні.

Цифри були просто поміняні місцями: замість 16 – подано 61, замість 17,5 – подано 71,5,

зазначають у Molfar.

Відредаговані дані на фотографіях документів, що потрапили в мережу / Molfar

Will Porter – помічник редактора новин The Libertarian Institute – публікував обидва варіанти фото, зазначаючи, що фото, де Україна має 16 – 17,5 тисяч загиблих виглядає значно якіснішим, ніж замилене фото з мінімізованими втратами Росії.

Пост Will Porter у твітері / Скриншот

Так, у статті Grayzone, медіапорталу, який заснував проросійський журналіст-пропагандист Макс Блюменталь, згадують саме 71 500 загиблих українських військових і роблять заяву, що українців нібито загинуло у 4 рази більше, ніж росіян. Автор цієї статті Alex Rubinstein опублікував пост з фотографіями документів у твітері о 09:11 ранку 7 квітня. Однак, він не був першим.

Згідно з постом журналіста Bellingcat, Aric Toler, найпершим невідредагованим витоком було повідомлення аноніма на форумі 4chan 5 квітня, яке містило додаткову фото з документом про Бахмут, що не було поширено у телеграм-каналах.

Про 4chan як першоджерело зазначає й інший користувач твітера. Пізніше Toler писав, що документи були злиті у мережу ще на початку березня, однак, не вказав джерело.

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Фото документів першими почали розповсюджувати саме проросійські джерела

Так, у телеграмі перші повідомлення з'явились ще 5 квітня. Наприклад, у пабліку DonbassDevushka фотографії були опубліковані о 21:29, і вже о 21:49 з'являється фото з втратами, де вказано, що втрати України нібито більші, ніж Росії.

Публікації з фото згодом з'являлися і в інших пропагандистських пабліках. Окрім того, 6 квітня у твітері також почали поширювати про нібито "великі втрати України" іспанською мовою.

Швед Mats Nilsson, що підтримує Росію, зокрема, називає пропагандистські заяви російських медіа "фактами", запостив фото про Запорізький та Херсонський напрямки. Його немає у більшості постів. Також існує фото документа про Бахмут.

Неправильний формат написання дати

За даними репортера CNN Zachary Cohen із посиланням на держслужбовців США, документи є автентичними і є частиною щоденно оновлюваних звітів про війну, але деякі дані у них були відредаговані.

У документі вказана дата 1 березня, скорочена як "1 Mar", однак в американській англійській заведено писати навпаки – "Mar 1".

Порівняння формату написання дати в офіційних документах, написаних американською англійською / Molfar

Граматичні помилки у написанні назв підрозділів

Також у "злитих документах" є граматичні помилки. Зокрема, ПВК "Вагнер" зазначена як Vagner, однак, за правописом має бути Wagner. До того ж раніше саме Wagner використовувався в усіх офіційних документах Пентагону.

Граматична помилка у документах, що були "злиті" в мережу / Molfar

У "злитому документі" зазначено, що Україна вже отримала танки Abrams

Також у "злитому документі" вказано, що Україна вже отримала танки Abrams тоді як їх передача офіційно запланована на кінець 2023-го року.

Сторінка "злитого" у мережу документа з переліком техніки / Molfar

На сторінці із переліком техніки, яка є на озброєнні бригад ЗСУ, вказані конкретні моделі та кількість по кожній позиції, окрім відмічених червоним танків неназваної моделі.

Ймовірно, може йтися про американські танки Abrams, оскільки це єдина модель відсутня у списку, передачу якої було анонсовано. При цьому, відповідно до документа, очікується поставка 51 танків, які, відповідно до таблиці, мали бути доставлені до кінця березня 2022.

У січні 2023-го США анонсували передачу 31 танків Abrams M1A2. Однак, їхня поставка можлива аж у четвертому кварталі 2023-го – першому кварталі 2024-го року.

Таким чином, дані щодо танків із витоку документів відрізняються від відомого реального стану справ,

– наголосили у Molfar.

Позначення не за стандартами НАТО

У "злитих документах" використані позначення у дюймах, замість метрів. Це не відповідає положення Угоди НАТО про стандартизацію (STANAG) при взаємодії з союзними силами.

Позначення в дюймах не відповідають положення Угоди НАТО про стандартизацію / Molfar

Армія США використовує метричні вимірювання для забезпечення взаємодії з союзними силами, зокрема з Угодами НАТО про стандартизацію (STANAG), а на мапі вказано "16 inches" (дюймів – 24 Канал). Це прямий доказ підробки якщо не всіх документів, то принаймні їх частини,

– підкреслили у Molfar