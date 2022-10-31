"Правобережна Херсонщина перетворюється у Чорнобаївку": чому зросла кількість знищених окупантів

Кількість ліквідованих росіян за останні дві доби вражає. Це пов'язано із тим, що росіяни прагнуть зберегти позиції на правому березі Херсонщини, зараз вони накопичують сили та засоби саме в цій локації.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що на правобережжі та лівобережжі Херсонщини зараз майже 40 батальйоно-тактичних груп, це досить велика кількість.

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"Приблизно 23-25 батальйоно-тактичні групи саме на правому березі Херсонщини, але треба розуміти, що це велика кількість сил та засобів, яку потрібно розміщувати на відносно невеликій площі", – каже Коваленко.

Таке їх скупчення звісно є загрозою для контрнаступу ЗСУ та блокування наших сил, ми вже бачили на Харківщині результат такого насичення,

– каже Коваленко.

Але проблематика правого берега для росіян в тому, що це невелика частина територій, де вони мусять щільніше розміщувати свої сили.

Аналітика від Олександра Коваленка про Херсон: дивіться відео

"Правобережна частина Херсонщини перетворюється у велику Чорнобаївку, насправді. Українська високоточна артилерія дуже методично та послідовно знищує живу силу", – каже аналітик.

За його словами, ЗСУ зараз мають дуже сприятливі умови, аби знищити велику кількість живої сили окупантів.

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