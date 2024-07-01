В Укренерго назвали 4 причини збільшення тривалості і кількості відключень

Збільшення тривалості планових відключень електроенергії в мережі спричинене одразу декількома факторами.

Про це повідомив глава правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі УП.

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В Укренерго пояснили зростання тривалості і кількості відключень

Відповідно до спостережень спеціалістів Укренерго, поточне добове споживання електричної енергії суттєво більше, ніж це було 2 – 3 тижні тому. Це і є першим важливим фактором у зростанні кількості відключень та зменшенні тривалості постійного електропостачання для побутових споживачів.

Другим важливим фактором виступає збереження високої температури повітря в більшості країн Європи. Це має вплив не лише на збільшення споживання електроенергії в Україні, але й на спроможності енергетичних систем країн європейського континенту щодо імпорту електроенергії в Україну. Саме тому імпорт з європейських країн суттєво зменшився.

Третій і не менш важливий фактор – інтенсивність обстрілів. Удари окупаційних військ Росії зменшують спроможність енергетичної системи генерувати та розподіляти електроенергію.

Ще одна особливість поточного періоду – продовження активної літньої ремонтної кампанії на більшості генеруючих потужностей України. За словами глави Укренерго, відповідна ремонтна кампанія збільшить стійкість та безпеку експлуатації електростанцій під час осінньо-зимового сезону.