"Навчили їздити за кермом, а авто не дали": Світан пояснив зміну тактики контрнаступу

За даними The New York Times, ЗСУ змінили американську тактику на ту, яку використовували раніше. Та українська армія це зробила через те, що союзники навчили воювати українських солдатів під прикриттям літаків та ракет. Однак ані літаків, ані ракет не дали.

Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що Збройні Сили України повернулися до тактики, де бойові завдання виконують маленькі тактичні групи під прикриттям техніки та зброї.

До теми Просування йде важко: військовий сказав, яка техніка зараз вкрай необхідна ЗСУ

"Це, якщо вас навчили їздити на авто, але авто не дали. Що ви будете робити – підете пішки. Іншого варіанту немає. Хочете швидше, якісніше – дайте літаки, ATACMS і станцюємо вальс з кількома групами", – заявив військовий експерт.

Однак нині українським армійцям доводиться застосовувати старий "дідівський" метод, яким користувалися ще сотню років тому – окопну війну. У такому режимі Україна воює від початку російсько-української війни.

"А те, що навчили нас воювати з літаками та ракетами – дуже дякуємо. Ми чекаємо на літаки, ракети", – зауважив Світан.

Чому українська армія змінила тактику під час контрнаступу: дивіться відео

Як ЗСУ можуть вибити росіян

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти набудували навколо міста 3 – 4 лінії оборони та звели ледь не підземні міста, поки ЗСУ чекали на техніку від Заходу. Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що росіянам дали час закопатися. А, мовляв, після того союзники вирішили надати Україні техніку.

9 місяців дали "народити" росіянам систему оборони. Єдиний механізм знищення таких систем – оточення, напівоточення оперативне. Далекобійні системи ураження. Не будемо ми своїми хлопцями ризикувати,

– сказав льотчик-інструктор.

Після оточення та перекриття постачання, у будь-якого підрозділу ворога залишиться запасу лише на тиждень чи два – у росіян не буде снарядів.

"Є механізми, вони будуть використовуватися – тактичні, оперативні прийоми. Проблем великих немає. Треба багато часу для виконання завдань", – наголосив Роман Світан.

Контрнаступ ЗСУ: що пишуть на Заході