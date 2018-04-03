Чому Ченнінг Татум розлучився з дружиною: ЗМІ назвали причину

Американський актор Ченнінг Татум та його дружина Дженна Д’юенн-Татум оголосили про розлучення. І причиною цьому міг стати шалений робочий графік.

Про це розповіло джерело таблоїду Page Six.

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За словами співрозмовника, Ченнінг працює безупинно, на 2018 рік уже оголошено чотири фільми за його участю. І пара не може розриватися між роботою на сім’єю, особливо коли є маленька дитина. До того, і Дженна готується до роботи над фільмом "Берлін, я тебе люблю".

Ченнінг Татум і Дженна Д’юенн-Татум розлучилися

"Ченінг і Дженна присвячують свій час доньці і наполегливо працювали, щоб разом щасливо провести час у сімейному колі, незважаючи на проблеми в їхніх стосунках, але дистанція між ними збільшилася", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, пара вирішила розірвати шлюб після дев’яти років спільного життя. У них є спільна 4-річна донька.