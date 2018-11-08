Чому дитина боїться залишатися сама вдома: причини

Причин, чому малюк боїться бути сам удома чи навіть у кімнаті, може бути чимало. І на це варто звертати увагу та вирішувати проблему, щоб у майбутньому дитина не мала проблем з психологічним здоров'ям.

1. Однією з причин може бути залякування дітей батьками, передає "Наша мама".

Особливо вони люблять розповідати про "Бабайка", який вкраде за погану поведінку або відмову їсти кашу. Це може запам'ятатися дитині надовго і мучити її.

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2. Страх втратити маму з татом – ще одна поширена причина боятись бути наодинці. Особливо проявляється у чутливих дітей, сильно прив'язаних до своїх батьків.

3. Перенесений стрес у школі або у дворі з друзями.

4. Переляк може сформуватися внаслідок участі або побаченої пожежі, аварії, повені та інших надзвичайних ситуацій як в реальності, так і по телевізору.

5. Страх бути самому удома може свідчити про захворювання нервової системи.

6. Пережиті психологічні травми від значних (насильство) до побутових (укус тварини) теж лишають відбиток на психіці.

7. Також дитині можуть снитись страшні сни.

Батькам важливо з'ясувати – яка саме причина викликає страх у малюка – поговоріть з дитиною, попросіть її намалювати те, чого вона боїться тощо. У серйозних випадках варто звернутись до спеціаліста.

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