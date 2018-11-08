15:27
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Чому дитина боїться залишатися сама вдома: причини

      193 Читать новость на русском
      Чому дитина боїться залишатися сама вдома
      Чому дитина боїться залишатися сама вдома / poradum.com

      Причин, чому малюк боїться бути сам удома чи навіть у кімнаті, може бути чимало. І на це варто звертати увагу та вирішувати проблему, щоб у майбутньому дитина не мала проблем з психологічним здоров'ям.

      1. Однією з причин може бути залякування дітей батьками, передає "Наша мама".

      Особливо вони люблять розповідати про "Бабайка", який вкраде за погану поведінку або відмову їсти кашу. Це може запам'ятатися дитині надовго і мучити її.

      Читайте також: Як вік батька впливає на здоров'я дитини

      2. Страх втратити маму з татом – ще одна поширена причина боятись бути наодинці. Особливо проявляється у чутливих дітей, сильно прив'язаних до своїх батьків.

      via GIPHY

      3. Перенесений стрес у школі або у дворі з друзями.

      4. Переляк може сформуватися внаслідок участі або побаченої пожежі, аварії, повені та інших надзвичайних ситуацій як в реальності, так і по телевізору.

      5. Страх бути самому удома може свідчити про захворювання нервової системи.

      6. Пережиті психологічні травми від значних (насильство) до побутових (укус тварини) теж лишають відбиток на психіці.

      7. Також дитині можуть снитись страшні сни.

      Батькам важливо з'ясувати – яка саме причина викликає страх у малюка – поговоріть з дитиною, попросіть її намалювати те, чого вона боїться тощо. У серйозних випадках варто звернутись до спеціаліста.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Поради Діти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня , 01:54
      Які дивні звички малюка є нормою
       30 серпня , 19:18
      Чим небезпечні дитячі суміші: дослідження вчених
       25 липня , 20:26
      Як обрати рюкзак для школяра: поради лікаря
       24 серпня , 12:39
      Як виховати дитину успішною й щасливою
       сьогодні , 19:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук