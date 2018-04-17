Чому кошенята видаються милими: пояснення науковців

Підвищену любов людства до кошенят можна пояснити на рівні інстинктів.

Про це пише газета The Guardian.

Так дослідження показали, що примати інстинктивно шукають можливість доторкнутися до м'якої, приємної шерсті батьків або родичів.

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Також ще одним аргументом на користь миловидності кошенят є непропорційно велика голова і великі очі. Ці пропорції віддалено нагадують людям риси немовляти.