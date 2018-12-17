"Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають": як в Україні переслідують активістів

У понеділок, 17 грудня, в Одесі проведуть виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на активістів в Україні. І вкотре – у закритому режимі. Ба більше, голова ТСК Борислав Береза зазначив, що нових подробиць у справі, які б можна було розголосити, наразі немає. Тим часом протягом двох років трапилося 55 нападів на активістів. І вони все ще нерозкриті.

Замовників нападів правоохоронці також не назвали, а самі розслідування затягуються або не відбуваються взагалі.

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"Мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що виглядаю зараз значно краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя", – ці влучні слова херсонська активістка Катерина Гандзюк сказала незадовго до смерті. За життя вона боролася три місяці, після того як її облили кислотою 31 липня. Замовника нападу досі не знайшли, лише ймовірних посередника та нападника.



Катерина Гандзюк

З усіх 55 нападів чотири закінчилися смертю активістів. Серед них – і адвокат Ірина Ноздровська. Її тіло знайшли 1 січня 2018 у селі Демидів. Життям поплатилась за правозахисну діяльність, коли розслідувала смерть сестри.



Ірина Ноздровська

Активіст Євген Дідковський отримав чотири кулі у живіт та спину за боротьбу з незаконним видобуванням бурштину на Житомирщині.



Євген Дідковський

У подвір'я підлітка-активіста Сергія Чагарова кинули вибухівку – за публікації у Facebook, після яких на нього напав депутат.



Сергій Чагаров

"Кіборга" Дмитра Вербича група молодиків атакувала лише через те, що вважала його бандерівцем.



Дмитро Вербич

Ще один цікавий метод боротьби з активістами – зеленка в обличчя. Так намагались прибрати з дороги голову ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна під час мітингу біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Віталій Шабунін

А на одеського активіста Сергія Стерненка взагалі була серія нападів, під час одного з яких він убив виконавця.



Сергій Стерненко

Усе це – далеко не повний список методів, які використовують, аби залякати активістів або прибрати їх зі свого шляху назавжди. Через боротьбу за справедливість невідомі нападали на депутатів, адвокатів, журналістів, ЛГБТ-активістів і навіть на суддів.



Суддя Жовтневого райсуду Полтави Лариса Гольник

Правозахисники наголошують: зібрані відомості – лише те, що потрапило у поле їхньої уваги, а реальна кількість таких злочинів набагато більша.

Хто замовив всіх цих людей, хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Відколи це стало нормою?

– питала Катерина Гандзюк.

На жаль, ми досі не маємо відповідей на ці запитання.

Нагадаємо, нещодавно очільник Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявив, що під час роботи члени ТСК дізналися більше, ніж треба. Зокрема, про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.