10:49
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають": як в Україні переслідують активістів

      46 Читать новость на русском

      У понеділок, 17 грудня, в Одесі проведуть виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на активістів в Україні. І вкотре – у закритому режимі. Ба більше, голова ТСК Борислав Береза зазначив, що нових подробиць у справі, які б можна було розголосити, наразі немає. Тим часом протягом двох років трапилося 55 нападів на активістів. І вони все ще нерозкриті.

      Замовників нападів правоохоронці також не назвали, а самі розслідування затягуються або не відбуваються взагалі.

      Читайте також: Напади на активістів не розкривають, – журналіст нагадав, про що "забула" влада

      "Мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що виглядаю зараз значно краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя", – ці влучні слова херсонська активістка Катерина Гандзюк сказала незадовго до смерті. За життя вона боролася три місяці, після того як її облили кислотою 31 липня. Замовника нападу досі не знайшли, лише ймовірних посередника та нападника.

      Гандзюк
      Катерина Гандзюк

      З усіх 55 нападів чотири закінчилися смертю активістів. Серед них – і адвокат Ірина Ноздровська. Її тіло знайшли 1 січня 2018 у селі Демидів. Життям поплатилась за правозахисну діяльність, коли розслідувала смерть сестри.

      Ноздровська
      Ірина Ноздровська

      Активіст Євген Дідковський отримав чотири кулі у живіт та спину за боротьбу з незаконним видобуванням бурштину на Житомирщині.

      Дідковський
      Євген Дідковський

      У подвір'я підлітка-активіста Сергія Чагарова кинули вибухівку – за публікації у Facebook, після яких на нього напав депутат.

      Чагаров
      Сергій Чагаров

      "Кіборга" Дмитра Вербича група молодиків атакувала лише через те, що вважала його бандерівцем.

      Вербич
      Дмитро Вербич

      Ще один цікавий метод боротьби з активістами – зеленка в обличчя. Так намагались прибрати з дороги голову ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна під час мітингу біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      Шабунін
      Віталій Шабунін

      А на одеського активіста Сергія Стерненка взагалі була серія нападів, під час одного з яких він убив виконавця.

      Стерненко
      Сергій Стерненко

      Усе це – далеко не повний список методів, які використовують, аби залякати активістів або прибрати їх зі свого шляху назавжди. Через боротьбу за справедливість невідомі нападали на депутатів, адвокатів, журналістів, ЛГБТ-активістів і навіть на суддів.

      Гольник
      Суддя Жовтневого райсуду Полтави Лариса Гольник

      Правозахисники наголошують: зібрані відомості – лише те, що потрапило у поле їхньої уваги, а реальна кількість таких злочинів набагато більша.

      Хто замовив всіх цих людей, хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Відколи це стало нормою?
      – питала Катерина Гандзюк.

      На жаль, ми досі не маємо відповідей на ці запитання.

      Нагадаємо, нещодавно очільник Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявив, що під час роботи члени ТСК дізналися більше, ніж треба. Зокрема, про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.

      Аналітичні публікації про напади на активістів в україні
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Кримінальні новини Катерина Гандзюк Ірина Ноздровська бурштин Напад на Дмитра Вербича Віталій Шабунін Сергій Стерненко Судді Борислав Береза Замах на активіста Михайлика
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук