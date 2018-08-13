Чому Rozetka не продає продукцію Apple – резонансна заява керівника компанії

Нещодавно з асортименту інтернет-магазину Rozetka зникла уся продукція виробництва Apple. В асортименті можна знайти відновлені версії iPhone. Нові пристрої відзначені сірої плашкою "немає в наявності".

Як розповів засновник компанії Владислав Чечоткін у коментарі виданню AIN.UA, вся техніка Apple надходить в Україну не офіційно.

Читайте також: Група компаній EVO та Rozetka планують об’єднатися

"Підніміть митні документи і подивіться, скільки сірої техніки щорічно потрапляє в Україну і тут продається", – сказав Чечоткін.

Він додав, що Rozetka зняла з продажів продукцію Apple кілька місяців тому.

На питання журналіста, чи планує Rozetka відновити продажу Apple, керівник компанії відповів: "Можливо, якщо ситуація зміниться".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно