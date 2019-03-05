Чому в різних містах України людять платять за тепло різні суми: пояснення від Гройсмана

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що різниця у тарифах на тепло в Україні може сягати 30-40%, хоча тарифи на газ для теплокомуненерго є однаковими. Причина ж такої різниці полягає у низці факторів, серед яких як технологія виробництва тепла, так і заходи енергозбереження. Крім того, питання щодо цього слід ставати й місцевим власникам теплокомуненерго.

Про це очільник українського уряду заявив на селекторній нараді з питань забезпечення населення централізованим теплопостачанням.

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Тарифи на газ для теплокомуненерго є однаковими. Але коли ми дивимося на тарифи на тепло по всій країні, у нас є різниця щодо вартості тепла в різних містах. Кінцева вартість тепла та гарячої води залежить від технології виробництва тепла, мінімізації втрат, об'єктивного обліку, від заходів енергозбереження, для яких можливості є рівними завдяки децентралізації,

– пояснив чиновник.

Він зауважив, що за однакової ціни на газ різниця може сягати 30-40% на вартість тепла.

"Я розумію, що різниця може бути, бо технологія виробництва тепла – різна. Але питання полягає у тому, що зробили місцеві власники теплокомуненерго? 99% ТКЕ належить муніципалітетам, місцевим владам", – зазначив прем’єр.

За його словами, уряд на підготовку до опалювального сезону виділив 12,5 мільярда гривень.

"Скільки витратили на водопроводи, нові котельні? Із 12,5 мільярда тільки 3 мільярда – на воду, тепло, транспортування, нові мережі. У країні – 20 тисяч кілометрів мереж. У минулому році відремонтували всього 240 кілометрів. Аварійних мереж у країні – 7 тисяч", – додав Гройсман.

З 1 травня в Україні вкотре зростуть ціни на гарячу воду та опалення, і українцям доведеться сплачувати на 10-20% більше. До прикладу, нині куб гарячої води у Києві коштує 97,89 гривні, а мінімальне підвищення тарифу тут буде 10%. Отже, з 1 травня за кубометр води у столиці доведеться викласти щонайменше 107 гривень.

Як формується платіжка? 99% у тарифі на опалення – це теплова енергія. А тариф на теплову енергію – це сума вартості виготовлення, транспортування та постачання теплової енергії відповідної якості. Закон передбачає право споживача мати повну інформацію щодо цін та тарифів і їхніх складових. Однак, деталізовані розрахунки щодо кожного підприємства знайти досить складно – зазвичай, інформація є узагальненою.

Тарифи на тепло та гарячу воду розраховують саме ці постачальники-монополісти, а затверджують – або ОДА, або ж НКРЕКП. Водночас, органи місцевого самоврядування значною мірою впливають на формування тарифів – вони затверджують норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначають температурний графік роботи теплових мереж та розмір місцевих податків і зборів тощо.

Отже, тариф на теплову енергію – це сума тарифів на:

Виробництво теплової енергії: теплову енергію виробляють котельні, теплоелектростанції, теплоцентралі і теплоелектростанції, а також атомні електростанції, тож вартість тепла прямо залежить від способу, яким його було вироблено; Транспортування теплової енергії – вартість тепла залежатиме від довжини та технічного стану мереж транспортування; Постачання тепла до кінцевого споживача.

Як заощадити на гарячій воді?

1. Найперше – потрібно встановити лічильники води, якщо у вас центральне водопостачання. Таким чином платитимете тільки за власне споживання.

2. Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати кран одним рухом, а не крутити крани щоразу, марно витрачаючи воду та гаючи час.

3. Зламаний кран чи зливний бачок – плюс кілька зайвих вилитих намарно ванн, за які заплатите. Дешевше встановити нові прилади.

4. Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, витратиться у кілька разів менше води.

5. Для заощадження води під час миття посуду варто встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій, і не виливати гарячу воду намарно.

Розморожувати м’ясо, рибу під струменем гарячої води – теж погана ідея. Це марне витрачання води та тепла, плюс знищення корисних речовин продуктів. Розморожуйте м’ясо і рибу поступово у холодильнику.

6. Автоматичні пральні та посудомийні машини заощадять працю, час та ресурси.

Як економити на опаленні? Тут важливо не допускати витоку тепла з квартири. Пропонуємо декілька простих, але дієвих способів економії тепла в будинку.

Металопластикові вікна. Це дозволяє зберегти близько 50% тепла в приміщенні. Якщо грошей на металопластикові вікна немає, утепліть восени вікна, балконні двері та вхідні двері.

Батареї. Якщо батарею закриває тюль, то 3-4% тепла губиться. Ще краще за батареєю поставити тепловий екран з фольги. Це віддзеркалюватиме тепло й 12% тепла повертатиметься в квартиру. Пофарбуйте батареї у темний колір, тоді вони будуть випромінювати на 8% тепла більше, ніж білі. За словами експертки зі сталого домогосподарства Галини Гупан, це скандинавський дизайн: всі засоби, які гріють мають бути темного кольору. Наприклад, коричневого, бо цей колір має найкращі характеристики теплопровідності.

Провітрювання. Не тримайте кватирку постійно відкритою або якщо встановлені металопластикові вікна в режимі "провітрювання". Провітрюйте приміщення інтенсивно, тобто повністю відкривайте вікно, але недовго.