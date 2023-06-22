Нервово шукали позитив та ігнорували питання: як окупанти відреагували на "бавовну" у Чонгарі

Кремлівському посіпаці Дмітрію Пєскову не сподобалися питання журналістів про Чонгарський міст. А окупаційна адміністрація Криму спробувала змістити увагу росіян з успіхів ЗСУ.

У Кремлі та тимчасово окупованому Криму по-різному відреагували на удар по Чонгарського мосту. Про це пишуть ворожі ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як відреагували у Кремлі на "бавовну" у Чонгарі

Посіпака Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков відмовився публічно коментувати удар по Чонгарському мосту. Прессекретар російського диктатора переадресував питання журналістів міністерству оборони Росії.

Що сказала окупаційна влада Криму

, пошкоджена переправа розташована біля села Чонгар на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Окупанти захопили цей населений пункт у 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Росіяни використовували міст для перекидання своїх військ на Південь України.

Так званий "міністр транспорту" тимчасово окупованого півострова Микола Лукашенко заявив, що Кримський міст працює у штатному режимі. Гауляйтер також заявив про роботу пунктів пропуску в тимчасово захоплених росіянами Армянську та Перекопі. Саме туди окупаційна адміністрація перенаправила транспортний рух.

За його словами, також функціонує поромна переправа. Мовиться про обидві її частині – залізничну та автомобільну.

Окрім цього "міністр" прокоментував "бавовну" у Чонгарі. Він заявив, що Чонгарський міст буцімто можливо повністю відновити за кілька тижнів. Лукашенко додав, що наразі "вирішується питання" щодо відкриття однієї смуги на цьому мосту.

Що відомо про удар по Чонгарському мосту