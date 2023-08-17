Треба знищувати ракетні кораблі Росії: ветеран ВМС сказав, наскільки серйозна від них загроза
На початку серпня Україна атакувала російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG. Це важливе досягнення в ослабленні ворожого флоту, однак натепер потрібно сконцентруватися саме на ракетоносіях.
Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко розповів 24 Каналу, наскільки загрозливі ракетні кораблі російських окупантів.
До вашої уваги Сакральні дати мають значення для ворога, – Гуменюк про загрозу атак на День Незалежності
"Протидія російському флоту – це позбавлення його бойових одиниць. Але я думаю, що треба сфокусувати увагу на знищенні ракетних кораблів, звідки по нас стріляють", – наголосив Риженко.
Андрій Риженко про те, чому потрібно бити по російських ракетоносіях: дивіться відео
Наближається осінь, і росіяни знову битимуть по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тому потрібно грати на випередження – атакувати їхні ракетні кораблі.Зверніть увагу! Україна знищила лише один ракетний корабель Росії – крейсер "Москва". Навесні минулого року його на дно відправила українська ракета "Нептун".
Скільки ракетоносіїв має ворог
"Кораблів у росіян досить багато. Разом з Каспійським флотом вони можуть сконцентрувати в залпі практично 100 ракет", – зазначив Риженко.
Однак окупанти не виробляють таку кількість ракет – лише близько 30 на місяць.
Яка ситуація на Чорному морі: основне
- Натепер ворог розосередив понад 10 своїх кораблів і ховає їх за цивільними суднами. У росіян панічні настрої, але не критичні.
- Жодного ракетоносія на чергуванні немає, але фрегат "Адмірал Макаров" напередодні відстрілявся не повністю. Тому рівень ракетної загрози залишається досить високим.
- Протягом доби 16 серпня українські військові знищили ще три російські човни. Ними ворог намагався захистити свої позиції й спостережні пункти на окупованій Херсонщині.