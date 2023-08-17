Треба знищувати ракетні кораблі Росії: ветеран ВМС сказав, наскільки серйозна від них загроза

На початку серпня Україна атакувала російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG. Це важливе досягнення в ослабленні ворожого флоту, однак натепер потрібно сконцентруватися саме на ракетоносіях.

Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко розповів 24 Каналу, наскільки загрозливі ракетні кораблі російських окупантів.

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"Протидія російському флоту – це позбавлення його бойових одиниць. Але я думаю, що треба сфокусувати увагу на знищенні ракетних кораблів, звідки по нас стріляють", – наголосив Риженко.

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Наближається осінь, і росіяни знову битимуть по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тому потрібно грати на випередження – атакувати їхні ракетні кораблі.

Скільки ракетоносіїв має ворог

Україна знищила лише один ракетний корабель Росії – крейсер "Москва". Навесні минулого року його на дно відправила українська ракета "Нептун".

"Кораблів у росіян досить багато. Разом з Каспійським флотом вони можуть сконцентрувати в залпі практично 100 ракет", – зазначив Риженко.

Однак окупанти не виробляють таку кількість ракет – лише близько 30 на місяць.

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