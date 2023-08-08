Росія ховає флот у бухти Чорного моря: атаки дронів спричинили великий переполох у ворога
Кораблі російського Чорноморського флоту ховаються у бухті біля Севастополя. Вони намагаються не виходити звідти на тривалий час, бо бояться бути знищеними Україною.
Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Якщо раніше ворог скептично оцінював нашу здатність завдавати йому удару, то зараз він ставиться серйозно до такої загрози.
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Понад 70 російських кораблів знаходяться у бухті поблизу Севастополя. Решта – виходять у море, щоб обстрілювати територію України ракетами "Калібр",
– мовив військовий експерт.
Ще частина кораблів знаходиться на східному узбережжі Криму у районі Керчі, де вони думали, що можуть сховатися від українських надводних дронів.
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Не виходять у море на тривалий час
Атаки українськими надводними дронами змусили росіян прикувати Чорноморський флот максимально у бухти, де, на думку ворога, він може бути захищеним.
"Вони остерігаються виходити на тривалий час у море. Додатково намагаються маневрувати та постійно змінюють дислокацію, щоб не потрапляти у поле зору українських засобів ураження", – повідомив Олександр Мусієнко.
Він підкреслив, що ефективність наших надводних дронів з точки зору війни на морі дуже висока.
Атака на російські кораблі у Чорному морі
- 4 серпня український надводний дрон атакував російський десантний корабель "Оленогорський горняк". У ВМС розповіли, що у такий спосіб судно "покарали" за порушення прибережного попередження щодо небезпеки судноплавства в російських портах Чорного моря, а також портах тимчасово окупованої території України.
- Володимир Зеленський висловився щодо останніх ударів по російських кораблях. За його словами, якщо Росія продовжить свою агресію у морі, то до кінця війни країна може лишитися без свого флоту. Він також наголосив, що наша держава має право захищатися від агресії Росії у Чорному морі.
- Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райден заявив, що США не буде вдаватися до обговорення українських або ймовірно українських операцій. Він підкреслив, що це виключно українська прерогатива – коментувати такі інциденти.