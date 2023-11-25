Уламки чорного кольору: Ігнат відповів, чи використовував ворог реактивні "Шахеди"
Вночі 25 листопада окупанти атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе. У мережі показали уламки збитих "Шахедів" чорного кольору.
Чи були це реактивні "Шахеди", в ефірі телемарафону відповів речник командування Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
Дізнайтеся більше Понад 60 збитих дронів та 6-годинна тривога: деталі масованої атаки на Київ 25 листопада
Реактивні чи ні
"Цілком зрозуміло, що це не реактивні", – підкреслив спікер.
Зауважив, що Іран показав перспективну модель "Шахеда". Втім, невідомо, що вони виготовляють, у якій кількості і яка взагалі буде доля реактивного безпілотника.
Юрій Ігнат також припустив, що можливо, окупантам сподобалася ідея щодо чорного кольору. Водночас наголосив, що окупанти й раніше удосконалювали як дрони, отримані від Ірану, так і власного виробництва. Зокрема, використовуючи певні композитні матеріали для меншої сітловідбивальної поверхні.
Зараз ми бачимо, що використали вони карбон, який є поглинальним матеріалом для власне радіолокаційного сигналу,
– зазначив речник.
Зауважив, що карбон сам по собі може бути чорним.
Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп, тих, кому потрібна візуальна прив'язка. Власне, це буде теж проблемою. Але, як бачите, зараз впоралися навіть з таким викликом,
– підкреслив речник.
Цікаво Група БпЛА кружляла і чекала на іншу, щоб масовано атакувати, – Ігнат про атаку на КиївЗверніть увагу! Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість дронів, – аж 75 "Шахедів". Основним напрямком удару агресора стала столиця. За уточненими даними, захисники неба знищили 74 дрони-камікадзе.
Коротко про модернізовані іранські "Шахеди"
- У листопаді Іранський університет аерокосмічних наук та технологій "Ашура" публічно представив новий реактивний ударний безпілотник.
- Реактивна версія "Shahed-136" отримала назву "Shahed-238".
- Також заявили, що нібито дрон має аж три версії. Зокрема, відрізняється різними системами наведення.
- До речі, фюзеляжі нового "Шахеда" мають чорний колір. Це пов'язують, зокрема, з можливим застосуванням радіопоглинальних матеріалів.