Чорнобаївка – ювілей: українські захисники 10 раз розбили російських окупантів

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які пробують базуватися у Чорнобаївці. Там ворога розбили вже 10 раз.

Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомив Олексій Арестович увечері 24 березня.

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Барабанний дріб! Рівняйся, смирно! Вдесяте Чорнобаївка – зустрічай!

– написав посадовець.

Водночас він зазначив, що наразі спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст – тікають. За словами радника очільника ОП, ймовірно, знову ліквідували когось із керівництва окупантів.

"Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого (разу – 24 канал). З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не запихайтеся", – додав Олексій Арестович.

Натякнув, що має "яскраве відео" знищення загарбників, вказавши що не може його оприлюднити.

Варто глянути – Арестович розповів про Чорнобаївку: