Носив під серцем у бронежилеті: військовий підняв прапор України над Чорнобаївкою
12 листопада 2022 , 22:07Читать новость на русском
Український військовий підняв синьо-жовтий прапор над Чорнобаївкою. Він носив його під серцем у бронежилеті від початку повномасштабної війни.
Захисник зізнався, що носив прапор у бронежилеті спеціально для цього моменту. Стяг дочекався свого часу – його підняли над славетною Чорнобаївкою.
До теми Ходжес прогнозує звільнення Маріуполя й Мелітополя вже у січні
Захисник підняв прапор над Чорнобаївкою
Український воїн піднявся на вежу у Чорнобаївці та встановив там синьо-жовтий прапор. Він сказав, що носив цей прапор під своїм серцем у бронежилеті від початку повномасштабної війни.
Над Чорнобаївкою підняли прапор: дивіться відео
Що відомо про звільнення Чорнобаївки
- 10 листопада очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім загадково опублікував літеру "Ч". Багато хто зрозумів цей натяк як те, що ЗСУ зайшли в Чорнобаївку.
- 11 листопада на карті DeepStateMap Чорнобаївка перестала бути червоною і стала сірою. Червоний на цій карті означає окупацію, а сірий свідчить про зачистку або бої.
- Згодом стало відомо, що населений пункт звільнили – місто повернулось під контроль України. Чорнобаївська сільська рада одразу закликала мешканців села не повертатися додому через масові замінування. Спершу територію повинні оглянути сапери та піротехніки.