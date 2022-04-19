У Чорнобаївці внаслідок нічних обстрілів пошкодили 11 житлових будинків
19 квітня 2022 , 19:19Читать новость на русском
Джерело:Чорнобаївська сільська рада
Станом на 19 квітня в Чорнобаївці, що на Херсонщині, внаслідок нічних бойових дій пошкодили 11 житлових будинків. На щастя, ніхто з мешканців не зазнав поранень.
Про це повідомила Чорнобаївська сільська рада. Зазначається, що зараз власники будинків самостійно усувають пошкодження.
Варте уваги Вивішують прапори та відмовляються співпрацювати: українці продовжують чинити спротив окупанту
Пошкодження через обстріли
За інформацією сільської ради уламками від снарядів посікли:
- дахи;
- стіни;
- вікна;
- господарські споруди.
Крім того, на одному подвір'ї пошкодили автомобіль. Водночас на інших – електролічильник та газову трубу.
До слова, у Генштабі ЗСУ прогнозують, що окупанти хочуть окупувати всю Херсонщину. Саме тому російські загарбники можуть знову відновити наступ на цьому напрямку.
Актуально – Нові шалені втрати росіян в Україні: дивіться відео