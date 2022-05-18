У Чорнобильській зоні знову палає: дим може піти на Київ і Вишгород
У середу 18 травня в Опачицькому лісництві, що у Чорнобильській зоні відчуження, спалахнула пожежа. Рятувальники стверджують, що вона наймасштабніша за цей рік.
Задимлення може переміститись в сторону Вишгорода та Києва. Але рівень радіації в межах норми.
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Наразі пожежникам важко ліквідувати займання через вітер та нестачу технічних ресурсів, оскільки окупанти викрали та понищили багато техніки. Ситуацію ускладнюють і ворожі міни.
На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві. Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін,
– повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження.
До гасіння пожежі залучили співробітників 11 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області та пожежників ДСП "Північна Пуща".
Чому спалахнули пожежі
На це є декілька причин. Загалом наразі рівень пожежної небезпеки суттєво підвищився у зв’язку із початком сухої, вітряної погоди. Часто джерелами спалаху стають міни, які залишили по собі окупанти, а також сигнальні ракети.
Пожежники просять громадськість допомогти зібрати необхідне: чого не вистачає
- Камери відеоспостереження – 360, зовнішні, IP, висока розподільна здатність, Hikvision або AXIS або Bosch або аналоги – 3 – 5 штук.
- Дрони-розвідники типу DJI Mavic 2/3 – 2 – 4 штуки (бажано з додатковими акумуляторами).
- Рації персональні типу Motorola DP 4401E (UHF 430-470 МГц, VHF 134-174 МГц, 5 Вт, 32 канали) – 20 – 50 штук та автомобільні типу Motorola 4600E (25 Вт, 136-174 МГц) – 4 – 8 штук.
- Пальне – дизель та бензин у будь-якій кількості.