А чи є в цьому сенс? – у ВМС розповіли, чи може Росія поповнити Чорноморський флот

Україна успішно перетворює Чорноморський флот Росії на підводний. У Військово-морських силах розповіли, чи може держава-агресорка відносити свої втрати.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що тут багато факторів. За його словами, відповідно до конвенції ООН, росіяни не можуть вивести та завести свої кораблі через протоки Босфор та Дарданелли та само як і наша держава не може цього зробити.

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Поповнення не має сенсу

Плетенчук зазначив, що вийти із акваторії Чорного моря росіяни не можуть собі дозволити, тому що в них є там узбережжя в Чорному та Азовському морях.

Не виконувати завдання з охорони своїх територіальних вод вони так само собі дозволити не можуть, тому що це буде відверта капітуляція,

– пояснив речник ВМС.

Водночас росіяни мають можливість поповнення корабельного складу Чорноморського флоту обмеженою кількістю кораблів, тому що сполучення із Азово-Чорноморським районом у Росії є.

Тут по-іншому питання стоїть: чи є в цьому сенс, тому що вони зараз обмежені у застосуванні наявних кораблів. Який сенс додавати ще мішені для Сил оборони України в Чорному морі?

– риторично запитав Плетенчук.

Україна перехопила ініціативу в Чорному морі