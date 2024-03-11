А чи є в цьому сенс? – у ВМС розповіли, чи може Росія поповнити Чорноморський флот
Україна успішно перетворює Чорноморський флот Росії на підводний. У Військово-морських силах розповіли, чи може держава-агресорка відносити свої втрати.
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що тут багато факторів. За його словами, відповідно до конвенції ООН, росіяни не можуть вивести та завести свої кораблі через протоки Босфор та Дарданелли та само як і наша держава не може цього зробити.
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Поповнення не має сенсу
Плетенчук зазначив, що вийти із акваторії Чорного моря росіяни не можуть собі дозволити, тому що в них є там узбережжя в Чорному та Азовському морях.
Не виконувати завдання з охорони своїх територіальних вод вони так само собі дозволити не можуть, тому що це буде відверта капітуляція,
– пояснив речник ВМС.
Водночас росіяни мають можливість поповнення корабельного складу Чорноморського флоту обмеженою кількістю кораблів, тому що сполучення із Азово-Чорноморським районом у Росії є.
Тут по-іншому питання стоїть: чи є в цьому сенс, тому що вони зараз обмежені у застосуванні наявних кораблів. Який сенс додавати ще мішені для Сил оборони України в Чорному морі?
– риторично запитав Плетенчук.
Україна перехопила ініціативу в Чорному морі
- Україна вже перехопила ініціативу в Чорному морі. Наша держава диктує свої умови ведення бойових дій. Про це заявив речник ВМС ЗСУ. Дмитро Плетенчук наголосив, можна говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі.
- Спікер зауважив, сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Адже не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад російського Чорноморського флоту. Агресор адаптується до нових викликів й реагує на них.
- Плетенчук додав, що станом на зараз у нас це виходить, однак, потрібно працювати надалі. Адже, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю.