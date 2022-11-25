Флот Росії не відходить від узбережжя: бояться дронів та протикорабельних комплексів

Залишки Чорноморського флоту Росії перебувають між Новоросійськом і Кримом та не відходять від узбережжя Росії, побоюючись потрапити під дію українських надводних дронів або наших протикорабельних комплексів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що Україна фактично розгромила Чорноморський флот. Навіть якщо деякі бойові російські кораблі і залишилися, то в емоційному і моральному плані росіяни вже програли.

До теми Народ Литви зібрав величезну суму на морські дрони для ЗСУ

На думку Жданова, українська розробка у вигляді морського дрону стала цілковитим сюрпризом для нашого ворога.

Він став настільки несподіванкою для Російської Федерації, що навіть Путін, коли намагався охарактеризувати цей дрон на пресконференції переплутав все на світі і сказав у ньому замість 500 кілограмів вибухівки, 500 тонн вибухівки, яка рознесе все вщент,

– розповів Жданов.

За його даними, український морський надводний дрон має радіус дії до 400 кілометрів. Цей безпілотник може виступати і в ролі камікадзе. Тоді радіус його дії буде 800 кілометрів і він не повертається назад. Дрон здатен вести розвідку та атакувати цілі.

Росіяни засекречують свої поразки у морі

Військовий експерт впевнений, що росіяни дуже бояться оголошувати результати ударів на Чорноморський флот та по крейсеру "Москва".

"Знов спливла історія, коли родичі матроса крейсера "Москва" повторно ставлять питання, що їхній син вважається зниклим безвісти і вони хочуть дізнатися, де він. А Міністерство оборони Росії не може відповісти на це питання", – сказав Жданов.

Він впевнений, що у Генеральному штабі Росії є справжній облік втрат і там добре знають реальну ситуацію. Однак на ці документи накладений гриф "Таємно" або "Цілком таємно" і ці матеріали потрапляють до рук дуже обмеженого кола осіб.

Олег Жданов про дії Росії на морі: дивіться відео

Що відбувається з Чорноморським флотом