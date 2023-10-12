Можуть не довезти свої кораблі, – Подоляк про переміщення Чорноморського флоту

ВМС України повідомили, що було пошкоджено російський корабель "Павел Державин". Відтак окупанти намагаються перевезти вцілілі судна Чорноморського флоту Росії з Криму в Новоросійськ.

Однак, як розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу керівник голови ОПУ Михайло Подоляк, росіяни можуть не довезти судна. Адже Україна намагатиметься знищити ЧФ Росії, що допоможе суттєво змінити хід війни.

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"Не довезти вони зможуть. Цю технологію Україна відпрацьовує і делегує Росії. Тобто відпрацьовує, щоб вони не могли щось довозити. Але це більше глобальне питання, це стратегічна мета України", – сказав керівник голови ОПУ.

Епосі "правління" флотилії Росії повинен прийти кінець

За словами Подоляка, домінування Росії в акваторії Чорного моря має закінчитися з двох причин.

Деокупація півострова Крим. Якщо Росія не домінує в акваторії, не має бойові ескадри, які стоять на рейді в територіальних водах півострова, то це матиме інакший вигляд й росіяни це розуміють. Комерційне судноплавство, яке Росія заблокувала 19 місяців тому, зокрема для України. Тобто нашій державі важливо відкрити можливість проводити та використовувати комерційні транзитні коридори, які проходять через Чорне море.

Це дуже важливий та стратегічний елемент у цій війні. Коли ми кінцево розв'яжемо питання долі російського Чорноморського флоту – це суттєво впливатиме на хід війни. Проте не лише щодо півострова Криму, а й усе, що стосується стратегічного забезпечення окупаційного угрупування,

– наголосив Подоляк.

По-перше, Чорноморський флот – це масштабне вбивство цивільного населення України, вважає Подоляк. Адже окупанти використовують кораблі-носії ракет "Калібр" винятково для того, аби вбивати мирних жителів. А також, щоб руйнувати українські виробничі спроможності: інфраструктурні, портові, зернові та інші.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

По-друге, Чорноморський флот – це потужна підтримка окупаційної інфраструктури на Кримському півострові.

Що може змінити проведення ротації на лінії фронту

Подоляк наголосив, що потрібно відкрити небо над Кримом: знищити всі наявні засоби для радіоелектронного слідкування за повітрям та знищити системи ППО.

Також ліквідувати спроможності ВМС Росії, які суттєво впливають на можливість окупаційного угрупування на півострові.

Крім того, на думку Подоляка, варто знищити логістичну та складську інфраструктуру ворога. Зокрема, транспорті коридори та Керченський міст.

Це достатньо величезне завдання стратегічного виду. Коли це все буде виконано – суттєво зміниться забезпечення та можливість проведення ротації на лінії фронту,

– підсумував Михайло Подоляк.

Наразі окупанти істерично чекають змоги, аби зробити сухопутні коридори через Ростов до Маріуполя, Мелітополя та Бердянська.

Чорноморський флот Росії: що відомо