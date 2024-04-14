"Є над чим працювати": Чорноморський флот Росії втратив третину кораблів
Чорноморський флот Росії з початку повномасштабної війни стрімко втрачає свої кораблі. Водночас для Сил оборони України все ще залишається багато роботи.
Попри втрату кораблів, Росія становить загрозу в Чорному морі. Про це розповів речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Якщо мовою цифр, то можемо говорити про третину (втрачених російських кораблів, – 24 Канал). Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря,
– пояснив він.
Плетенчук додав, що Силам оборони вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке є критично важливим для українського експорту. На початку повномасштабної війни Росія намагалась заблокувати цю можливість.
Водночас через втрати флоту окупанти посилили авіаційну складову, а у Чорноморському регіоні постійно присутні російські літаки.
Чорноморський флот "йде на дно": останні новини
- В ніч на 24 березня Сили оборони України успішно атакували російські військові кораблі "Азов" і "Ямал" в тимчасово окупованому Севастополі. Військово-морські сили підтвердили, що ці кораблі зазнали серйозних пошкоджень і не зможуть виконувати бойові завдання в найближчому майбутньому.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук також зазначив, що разом із цими двома російськими кораблями могли уразити й інше судно. Він розповів, що це був розвідувальний корабель "Іван Хурс", на якому вразили розвідувальне обладнання та кормову частину.
- Вже незабаром, 26 березня, Збройні сили України успішно вразили російське судно "Костянтин Ольшанський" за допомогою української ракети "Нептун". Корабель, який спочатку належав Україні, був незаконно захопленим російськими силами у 2014 році під час анексії Криму.