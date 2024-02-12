Перейшли до оборони та навчання, – у ВМС розповіли про ситуацію з російським флотом

Росіяни вже довгий час не випускали ракетне озброєння по Україні з кораблів Чорноморського флоту. Наразі ці судна зайняті обороною та навчанням моряків.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук. Росіяни зробили деякі висновки після знищення їх ракетного катера.

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Що з російськими кораблями

Дмитро Плетенчук наголосив, що протягом довгого часу росіяни не запускають крилаті ракети з Чорного моря. Фактично російський флот зараз зайнятий охороною й обороною пунктів базування та навчальним процесом своїх моряків.

Наразі у морі перебуває 5 російських кораблів – всі вони переважно у східній частині Чорного моря. Залишаються в акваторії два фрегати "Генерал Ессен" та "Адмірал Макаров", які можуть мати до 8 ракет кожен.

Однак випадок, що стався з їхнім ракетним катером вони кілька днів обдумували, розбирали. Після цього було призупинено навчальний процес, що вже є нестандартною ситуацією для Чорноморського флоту. Після цього, як вони вирішили, що вже можна безпечно виходити у східній частині Чорного моря – продовжували виходи у море,

– пояснив Плетенчук.

Переважно ці виходи пов'язані з безпековими заходами – тобто росіяни змінюють місце базування флоту.

Обстановка у морі