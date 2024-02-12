Перейшли до оборони та навчання, – у ВМС розповіли про ситуацію з російським флотом
Росіяни вже довгий час не випускали ракетне озброєння по Україні з кораблів Чорноморського флоту. Наразі ці судна зайняті обороною та навчанням моряків.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук. Росіяни зробили деякі висновки після знищення їх ракетного катера.
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Що з російськими кораблями
Дмитро Плетенчук наголосив, що протягом довгого часу росіяни не запускають крилаті ракети з Чорного моря. Фактично російський флот зараз зайнятий охороною й обороною пунктів базування та навчальним процесом своїх моряків.
Наразі у морі перебуває 5 російських кораблів – всі вони переважно у східній частині Чорного моря. Залишаються в акваторії два фрегати "Генерал Ессен" та "Адмірал Макаров", які можуть мати до 8 ракет кожен.
Однак випадок, що стався з їхнім ракетним катером вони кілька днів обдумували, розбирали. Після цього було призупинено навчальний процес, що вже є нестандартною ситуацією для Чорноморського флоту. Після цього, як вони вирішили, що вже можна безпечно виходити у східній частині Чорного моря – продовжували виходи у море,
– пояснив Плетенчук.
Переважно ці виходи пов'язані з безпековими заходами – тобто росіяни змінюють місце базування флоту.
Обстановка у морі
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти застосовують нові тактики, щоб перешкодити українському зерновому коридору. Зокрема, вони запускають ударні дрони з акваторії Чорного моря до нашої припортової та прибережної смуги.
- Окупанти не планують знижувати напругу у Чорному морі, тому вони й вивели "Адмірала Макарова". Ймовірно, ворог шукає нові маршрути руху ракет та дронів. Цілком очевидно, що наступні атаки будуть.
- Водночас Дмитро Плетенчук зазначив, що знищення кораблів Чорноморського флоту впливає на становище Росії у морі. Країна-агресорка через це втрачає свої оперативні можливості. Окрім цього, зараз росіяни точно не здатні висаджувати десант – як вони погрожували раніше.