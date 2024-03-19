Чи зможе Чорноморський флот протидіяти БпЛА: Самусь оцінив можливості росіян
Україна атакує Чорноморський флот Росії. Тому флот ворога не функціонує у західній частині Чорного моря та загалом зменшив свою оперативну активність у Чорному морі.
Чорноморський флот не зможе протидіяти ефективним атакам морських дронів. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.
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Ворожий флот має готуватись до знищення
Михайло Самусь зазначив, що Чорноморському флоту треба готуватися до знищення. Жодні дії загарбників ніяк не завадять Україні знищити Чорноморський флот, особливо у базах у тимчасово окупованому Криму.
Не зможе Чорноморський флот протидіяти ефективному масованому застосуванню морських дронів. Особливо якщо ці дрони будуть підводні. Особливо якщо будуть проводитися комплексні удари з використанням і протикорабельних ракет, і морських дронів надводних, підводних,
– пояснив він.
Чорноморський флот Росії: останні новини
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав Крим. Він поставив завдання проводити з особовим складом як у денний, так і в нічний час постійні тренування щодо відбиття українських атак на Чорноморський флот, а також підвищувати живучість кораблів. Також він доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження українських безпілотників.
- У британській розвідці зауважили, що успіх України в проведенні асиметричної морської ударної кампанії привів до того, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приїхав на командний пункт Чорноморського флоту до окупованого Криму. Російський флот, найімовірніше, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози зростає. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі.
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що вже другий тиждень російські кораблі не виходять в окуповані українські води на патрулювання, за винятком невеликих катерів прибережного плавання, які контролюють бонові загородження на вході в бухту. Саме на них зараз перекладені завдання спостерігати за надводною ситуацією та контрдиверсійною роботою.