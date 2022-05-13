У Чорноморському флоті призначили новий флагман замість знищеної "Москви" – Цимбалюк

Командування Чорноморського флоту Росії обрало новий флагман. Раніше ним був ракетний крейсер "Москва", але він затонув від українського "Нептуна".

Про це розповів український журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, новим флагманом обрали фрегат проєкту 11356Р "Адмірал Макаров". Саме там зараз перебуває оперативна група Чорноморського флоту.

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Що станеться, якщо ЗСУ знищать і цей флагман

Російські окупанти розуміють, що Збройні Сили України можуть знищити і "Адмірала Макарова". Тому в такому випадку флагманом може стати інший корабель

Командування флоту готове до того, що "Адмірал Макаров" може повторити долю "Москви". В такому разі ця естафета перейде до фрегата "Адмірал Ессен", – зазначив Роман Цимбалюк.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливе підбиття "Адмірала Макарова"

Вперше інформацію про ймовірне підбиття "Адмірала Макарова" опублікували ще ввечері 5 травня. Тоді була інформація про пожежу на кораблі.

Вже 6 травня багато українських ЗМІ поширювали більш конкретну інформацію. Начебто біля острова Зміїний горів той самий фрегат "Адмірал Макаров".

Таку ж інформацію оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. Він заявив, що українські ракети "Нептун" нібито поцілили по цьому кораблю.

Варто додати, що Генеральний штаб ЗСУ та офіційна влада не підтверджували та не спростовували цю інформацію певний час.

Однак вже ввечері 6 травня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, що українська влада не має інформації про підбиття "Адмірала Макарова". Це може бути інформаційний вкид для того, щоб підірвати довіру до українських ЗМІ та представників влади.

Наразі інформації, що його підбили, в української влади немає. Вона й надалі з'ясовується. Наразі немає зрозумілості, що трапилося. Проте цілком може виявитися, що нікого не потопили, – зазначив Олексій Арестович.

В американському Пентагоні наголосили, що бачили повідомлення про ймовірне збиття "Адмірала Макарова". Однак вони не змогли підтвердити достовірність цієї інформації.

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