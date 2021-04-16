Під Одесою працівник обікрав своє кафе: забрав 30 тисяч
У Чорноморську на Одещині чоловік обікрав кафе, у якому працював. Він вкрав понад 30 тисяч гривень готівкою. Свої дії зловмисник пояснював вже поліції.
Джерело:Поліція Одещини
Правоохоронці затримали зловмисника 15 квітня. Сама крадіжка відбулася за кілька днів до цього.
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Більше про цей інцидент
- Про зникнення готівки правоохоронцям повідомив власник закладу.
- Поліція з'ясувала, хто це зробив, за кілька годин.
- Підлеглий потерпілого одразу визнав свою провину.
- Також він розповів, що викрав гроші для погашення свого кредиту.
Що загрожує за таке правопорушення
Поліцейські вилучили в підозрюваного частину грошей, які він взяв. Також вони відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Максимальне покарання за нею – 6 років в'язниці.
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