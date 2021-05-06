Вночі 5 травня на Одещині загорілися дві машини. За словами очевидців, вони спалахнули майже одночасно, хоча були припарковані у сотні метрів одна від одної.

Правоохоронці розслідують цей інцидент. Попередня версія – підпал. До теми На трасі Одеса – Київ під час руху загорівся автобус із пасажирами: відео, фото Що відомо про інцидент Загорянні сталося на Проспекті Миру, 28.

Спалахнули 2 авто: Nissan Maxima і Suzuki XL-7.

У Чорноморську згоріли два легковики / Фото IT3 Рятувальники прибули швидко, але вогонь встиг серйозно пошкодити обидві машини.

Очевидці повідомляють, що іномарки належать одній сім'ї.

Авто серйозно пошкоджені вогнем / Фото "Одесса Инфо" Власники машин наразі ситуацію не коментують.

Причину загоряння встановлює поліція. Як спалахнули авто в Чорноморську: відео