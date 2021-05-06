В Чорноморську підпалили два авто: машини зазнали серйозних пошкоджень – фото, відео
Вночі 5 травня на Одещині загорілися дві машини. За словами очевидців, вони спалахнули майже одночасно, хоча були припарковані у сотні метрів одна від одної.
Джерело:IT3
Правоохоронці розслідують цей інцидент. Попередня версія – підпал.
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Що відомо про інцидент
- Загорянні сталося на Проспекті Миру, 28.
- Спалахнули 2 авто: Nissan Maxima і Suzuki XL-7.
У Чорноморську згоріли два легковики / Фото IT3
- Рятувальники прибули швидко, але вогонь встиг серйозно пошкодити обидві машини.
- Очевидці повідомляють, що іномарки належать одній сім'ї.
Авто серйозно пошкоджені вогнем / Фото "Одесса Инфо"
- Власники машин наразі ситуацію не коментують.
- Причину загоряння встановлює поліція.
Як спалахнули авто в Чорноморську: відео
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