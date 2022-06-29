У Чорному морі збільшилося угруповання російських кораблів-ракетоносців

29 червня 2022 , 08:50
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Джерело:

телеграм Сергія Братчука

Російські окупанти збільшили кількість кораблів-ракетоносців у Чорному морі. Зберігається загроза ударів.

У північно-західній частині моря перебувають 3 російських ракетоносців. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Не можна ігнорувати тривогу

Кораблі готові до нанесення ракетних ударів, тому треба бути максимально обережними.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що також є загроза авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі. Людей просять не ігнорувати повітряну тривогу та не нехтувати укриттями.

Окупанти посилили ракетні атаки

  • Кількість ракетних обстрілів росіян за останній тиждень суттєво зросла. Наприклад, вдень 28 червня окупанти вдарили по Дніпру. "Прильоти" зруйнували залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. На СТО спалахнула пожежа, а під завалами знайшли двох загиблих.
  • Вранці 29 червня загарбники обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві. У місто прилетіло 8 ракет. Внаслідок атаки загинули 3 людей, 5 – поранені.
  • Посеред білого дня 27 червня Росія атакувала торгово-розважальний центр у Кременчуку. Уже відомо про щонайменше 18 загиблих та понад 50 постраждалих. Ще 21 людина зникла безвісти.
  • Вночі 25 червня росіяни завдали масованих ракетних ударів по Чернігівській, Житомирській, Львівській та Миколаївській областях. Загалом випустили близько 50 ракет.

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Автор: Ольга Музика