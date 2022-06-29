У Чорному морі збільшилося угруповання російських кораблів-ракетоносців

Російські окупанти збільшили кількість кораблів-ракетоносців у Чорному морі. Зберігається загроза ударів.

У північно-західній частині моря перебувають 3 російських ракетоносців. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Не можна ігнорувати тривогу

Кораблі готові до нанесення ракетних ударів, тому треба бути максимально обережними.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що також є загроза авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі. Людей просять не ігнорувати повітряну тривогу та не нехтувати укриттями.

Окупанти посилили ракетні атаки

Кількість ракетних обстрілів росіян за останній тиждень суттєво зросла. Наприклад, вдень 28 червня окупанти вдарили по Дніпру. "Прильоти" зруйнували залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. На СТО спалахнула пожежа, а під завалами знайшли двох загиблих.

Вранці 29 червня загарбники обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві. У місто прилетіло 8 ракет. Внаслідок атаки загинули 3 людей, 5 – поранені.

Посеред білого дня 27 червня Росія атакувала торгово-розважальний центр у Кременчуку. Уже відомо про щонайменше 18 загиблих та понад 50 постраждалих. Ще 21 людина зникла безвісти.

Вночі 25 червня росіяни завдали масованих ракетних ударів по Чернігівській, Житомирській, Львівській та Миколаївській областях. Загалом випустили близько 50 ракет.

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