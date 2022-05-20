У Чорному морі в готовності до застосування перебуває 2 кораблі з 16 ракетами "Калібр"
Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що у Чорному морі росіяни розмістили два кораблі з крилатими ракетами.
Загалом ворожі кораблі в акваторії Чорного й Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і підтримують свої війська на приморському напрямку. Про це Олександр Мотузняк розповів під час брифінгу 20 травня, повідомляє 24 канал.
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Окрім цього, згідно з даними розвідки, у Чорному морі окупанти підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".
Відзначу, що за даними нашої розвідки, станом на сьогодні, у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу "Калібр",
– повідомив речник Міноборони.
Також він додав, що угруповання Чорноморського флоту Росії продовжує ізолювати й цивільне судноплавство й порти України.
Зауважимо, що росіяни хочуть закріпитися на острові Зміїний, щоб мати ще одну локацію, звідки можна буде атакувати Україну з моря. Але проти цього не лише ЗСУ, але й погода – на морі зараз сильно штормить.
Наразі за стратегічний острів Зміїний йде запекла боротьба. Хоч завдяки українським захисникам та їхнім "Байрактарам" окупанти втрачають на острові особовий склад та судна, все ж загарбники не полишають надії закріпитися.
Наразі окупанти проводять біля острова підйомно-рятувальні роботи, щоб підняти з дна рештки підбитого українцями катера.
Ситуація на фронті:
- На Харківщині українські захисники успішно йдуть у контрнаступ, але окупанти намагаються втриматись на зайнятих рубежах. Окрім цього, іноді вони проводять контратаки, щоб відкинути ЗСУ назад.
- На Донеччині російські загарбники проводять штурм та наступ, щоб покращити тактичне становище. Щоб зруйнувати українські фортифікаційні споруди вздовж усієї лінії зіткнення, окупанти обстрілюють їх з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації.
- Загалом на Донбасі найважча ситуація. Біля Сєвєродонецька окупанти намагаються проводити штурмові дії. Також тривають бої в районі населеного пункту Тошківка.
- На Бахмутському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, а також біля Володимирівки та Василівки.
- Натомість на Авдіївському напрямку вороги наступали біля села Веселе.
- ЗСУ мужньо тримають оборону та відбивають атаки ворогів, завдаючи окупантам непоправних втрат. Загалом минулої доби, 19 травня, українські військові відбили 14 атак Росії на Донбасі.
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