У Чорному морі росіяни утримують в готовності 3 судна з високоточною зброєю

Російські окупанти вивели у Чорне море три кораблі з високоточною зброєю. Вони націлені на Україну, тож загроза обстрілів з моря все ще висока.

Ворог тримає у повній готовності 3 кораблі

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 16 червня.

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У Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування 3 носії високоточної зброї,

– йдеться у повідомленні.

Кораблі оснащені ракетами "Калібр"

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що на кораблях розміщені крилаті ракети "Калібр".

Братчук також повідомив, що ніч в Одесі минула спокійно, без обстрілів. Крім того, за його словами, на Південному напрямку є певні успіхи. Ворог зазнає втрат.

Україна готова задіяти альтернативний план щодо експорту зерна. Дякуємо аграріям Одещини за наполегливу працю зі збору врожаю, який проходить у важких умовах,

– додав Сергій Братчук.

Яка ситуація у Чорному морі

Російські кораблі блокують район, судноплавство і роботу портів. Про високу загрозу ракетних ударів по українських містах та висадки ворожого десанту повідомляли і раніше.

Нещодавно у Чорному морі шторм відніс 2 російські міни. Одна опинилася біля берега Одещини. Там її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських Сил. Іншу ж міну захисники підірвали в морі.

Також Росія продовжує цілеспрямовано блокувати українські порти в Чорному морі, щоб Україна не могла експортувати зерно. Москва замінувала Чорне море та сконцентрувала свої кораблі.

В українському МЗС постійно наголошують на тому, що Росія має негайно відвести військово-морські сили в морській акваторії навколо України. Окрім цього, країна-агресорка має надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої.

Водночас Путін не вважає, що проблем з вивезенням зерна з України існує. Він цинічно запропонував вивозити зерно через Білорусь, з території якої росіяни бомбардують українські міста та села.

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