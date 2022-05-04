У Чорному морі росіяни тримають три кораблі з крилатими ракетами "Калібр": можливі удари

Російські окупанти активно використовують кораблі в Чорному та Азовському морях, з яких завдають ракетні удари по Україні. Зараз в них є три такі кораблі там.

За даними українських військових, російські військові кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Також їх залучають до ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

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Також вони несуть загрозу Україні, адже в російському корабельному угрупуванні є й такі, які можуть завдати ракетних ударів.

"На теперішній час, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування "Калібр", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Міноборони уточнили, що їх сумарний ракетний залп може становити до 22 ракет.

Що саме це за кораблі – українські військові не уточнили. Попередньо було відомо, що крилаті ракети "Калібр" встановлені на фрегаті "Адмірал Ессен" (до 8 штук). І ніби з цього корабля були неодноразові пуски по Україні. Хоча й була інформація, що цей корабель теж був пошкоджений внаслідок атаки українців.

Варто додати, що крилаті ракети "Калібр" можуть бути запущені й з підводних човнів.

Крейсер "Москва" та крилаті ракети

Варто додати, що крилаті ракети були встановлені й на крейсері "Москва", який українські військові знищили ударом з ракетного комплексу "Нептун". Удар був завданий 13 квітня, а 14 квітня корабель пішов на дно. На цьому крейсері було 16 крилатих ракет. Однак це були протикорабельні ракети П-1000 "Вулкан", призначення яких дещо інші – ураження великих надводних цілей.

За даними аналітиків, Росія може стріляти крилатими ракетами "Калібр" по території України не лише з акваторій Чорного чи Азовського морів. Дальність польоту ракети – 2500 кілометрів. Тож окупанти можуть завдавати удару і з кораблів в Каспійському морі. Там в них теж є судна, які оснащені крилатими ракетами "Калібр".

Кораблі для розвідки

2 травня українські захисники потопили два російські військові катери типу "Раптор". Вони виконували розвідувальні функції й намагалися втекти до острова Зміїний, коли їх виявили. Але прицільними ударами з безпілотника "Байрактар" обидва катери було знищено.

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