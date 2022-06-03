У Чорному морі ворог тримає напоготові 2 ракетні та 5 великих десантних кораблів

У Чорному морі перебувають 5 великих десантних кораблів російських окупантів. Окрім цього, наші захисники зафіксували ще 2 ракетні судна, які можуть загрожувати обстрілами українських міст.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники закликали мирних жителів не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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В Чорному морі стало більше російських кораблів

Наразі в Чорному морі перебувають 2 ракетні та 5 великих десантних кораблів російських окупантів. Вони блокують район, судноплавство і роботу портів. Водночас загроза ракетних ударів по українських містах та висадки ворожого десанту зберігаються.

В ОК "Південь" закликали українців зберігати емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуватись алгоритмів дій за сигналами тривоги, не наражати себе на небезпеку і не бентежитися фейковими повідомленнями. Окрім цього, варто довіряти силам оборони та лише правдивим джерелам інформації.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Ситуація в Чорному морі: останні новини

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, ризики ворожих ракетних ударів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються російські кораблі, які мають на борту "Калібри".

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв розповіли, що внаслідок дій загарбників у Чорному та Азовському морях почала масово гинути фауна.

Окрім цього, у Чорному морі шторм відніс 2 російські міни. Одна опинилася біля берега Одещини. Там її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських Сил. Іншу ж міну захисники підірвали в морі.

Також у Чорному та Азовському морях судна ворожого Чорноморського флоту продовжують блокувати судноплавство. Це унеможливлює імпорт українського зерна, тож багато країн Африки та Азії можуть невдовзі стикнутися з голодом.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Росія повинна відвести військово-морські сили в морській акваторії навколо України. Окрім цього, країна-агресорка має надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої.

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