Судно, яке йшло з Росії, затонуло в Чорному морі: на борту було 12 осіб

Напередодні в Чорному морі зникло судно Kafkametler, на борту якого перебувало 12 осіб. Турецька влада заявила, що воно затонуло.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив 20 листопада, що трагедія трапилась внаслідок шторму в морі. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу.

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Що розповіла про трагедію влада Туреччини

Алі Єрлікая розповів, що судно втратило зв'язок після виходу з порту в районі Караденіз Ереглі в Зонгулдаку. Далі воно врізалося у хвилеріз та затонуло.

Контакт із 12 членами екіпажу, які були на кораблі, досі не встановлено… Коли несприятливі погодні умови покращаться, пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно,

– заявив глава МВС Туреччини.

До речі, 19 листопада регіон охопив потужний шторм. Через негоду повітряні та морські судна не могли почати пошукові роботи.

Що цьому передувало