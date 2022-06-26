У Чорному морі знову постраждали "вишки Бойка": в ОК "Південь" кажуть про аварію у ворога
Джерело:Суспільне Одеса
В ОК "Південь" заявили, що станом на 26 червня зафіксували активність російських пошуково-рятувальних суден. Ймовірно, це сталося через аварію на одній з платформ.
В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що активність зафіксували у районі Одеського газоконденсатного родовища. Ймовірно, триває евакуація.
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У Чорному морі, в районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксували активність російських пошуково-рятувальних суден. Ймовірно, вони проводять евакуацію персоналу через аварію на одній з платформ,
– мовиться у повідомленні.
В ОК "Південь" також наголосили, що на Зміїному тривають активні дії військової операції. У процесі застосовують різні сили та види озброєння. Результати наразі уточнюють.