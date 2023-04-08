Герой мемів "Чоткий паца" Іван Мартинов одружився

Український воїн Іван Мартинов, відомий як "Чоткий паца" одружився. Реєстрація шлюбу відбулася на Хмельниччині.

Обраницею українського захисника стала Ольга Кравчук. Саме вона й опублікувала момент з церемонії, повідомляє 24 Канал.

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"Чоткий паца" одружився

Як повідомляють у соцмережі, церемонія реєстрацію шлюбу Івана Мартинова та Ольги Кравчук відбулася у місті Деражні, що у Хмельницькій області.

"…кохаю безмежно…",

– написала вона під одним з відео.

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У 2014 році Іван Мартинов став відомим завдяки своїм словам "це реально мєрзость". Тоді у нього взяли коментар щодо курсу долара та цін на маршрутки на вулицях міста Рівне. Відео зі своєрідним інтерв’ю досить швидко стало популярним, а фраза "це мєрзость" стала мемною і популярна в мережі й досі. На той час ім'я хлопця ніхто не знав, тому його називали "Чоткий паца з Рівного". Це прізвисько так і закріпилося за ним.

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