ЧС з хокею: Україна здобула ефектну перемогу над Австрією

Збірна України з хокею віком гравців до 18 років здобула свою першу перемогу на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, що триває у Києві. Сталося це лише у другому турі, а тріумфували "синьо-жовті" над командою Австрії.

Зауважимо, що перемога видалася досить бойовитою та вольвою, про що свідчить і рахунок зустрічі Україна (U-18) – Австрія (U-18) – 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

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Загалом гра проходила з перемінним успіхом як першої, так і другою збірної. Так, у першому періоді українцям вдалося реалізувати більшість – шайбу на 10 хвилині закину Дмитро Даниленко, однак перші 20 хвилин у підсумку завершилися нічиєю, оскільки за австрійців на 17 хвилині відповів Адем Кандемір.

У другій третині звітного протистояння Австрії все ж вдалося вийти вперед, а допомогла їм у цьому спершу шайба після виходу віч-на-віч від Луїса Лінднера на 21 хвилині, натомість українці перед цим не зуміли реалізувати прекрасний шанс для взяття воріт, щоправда, вже після пропущеного голу швидко реабілітувалися – рахунок на 22 хвилині зрівняв Гліб Кривошапкін. Згодом, попри деяку перевагу «синьо-жовтих, «червоно-білі» все ж зуміли записати до свого активу цей період – Марко Россі на 31 хвилині, використавши більшість (вилучення отримав Олександр Пересунько, який, виїжджаючи на п'ятак, врізався у воротаря, і рефері вирішили, що це фол проти кіпера Австрії), знову зробив рахунок на користь своєї команди.

У третій, заключній, 20 хвилинці знову кращою була Україна, яка зуміла не лише відновити паритет завдяки шайбі Фелікса Морозова (56 хвилина), а й вирвати перемогу – спочатку Кривошапкін увійшов до зони, де завдав потужного удару, з яким кіпер не впорався, відтак рахунок став 4:3, а наприкінці, на 60 хвилині, Артем Матейченко закинув у пусті ворота.

Україна U-18 – Австрія U-18 – 5:3: відео найкращих моментів

Отже, ефектна перемога 5:3 і наразі Україна посідає третю сходинку у своїй групі з трьому пунктами в активі. Лідирують тут Угорщина (U-18) і Японія (U-18), що мають по 6 очок, однак у перших додаткові різниця шайб є кращою.

Додамо, що у першому турі українці мінімально поступилися японцям – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), а наступну гру 17 квітня підопічні Олега Ігнатьєва проведуть проти угорців.

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Результати решти матчів 2-го туру: Угорщина (U-18) – Італія (U-18) – 4:0; Японія (U-18) – Румунія (U-18) – 5:3.

Чемпіонат світу. Дивізіон 1В. 2 тур

Україна U-18 – Австрія U-18 – 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)



Шайби: Даниленко (Халін, Морозов – більшість) – 1:0, 16:42; Кандемір (Россі, Кляйсс) – 1:1, 20:40; Лінднер (Баумгартнер) – 1:2, 21:51; Кривошапкін (Пересунько) – 2 :2, 30:23; Россі (Баумгартнер – більшість) – 2:3, 56:02; Морозов (Халін, Бабчук) – 3: 3, 56:46; Кривошапкін (Кругляков) – 4:3, 59:30; Матейченко (в порожні ворота) – 5:3

Воротарі: Оганджанян – Шмідт

Кидки: 25 (5+12+8) – 41 (10+16+15)

Склади команд: