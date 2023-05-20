Невже у Лукашенка з'явився двійник: журналіст-міжнародник сказав, що на це вказує

Останніми тижнями активно поширюються чутки про можливу хворобу Лукашенка. Ймовірно, він перейняв деякі навички у Путіна та завів собі двійника.

Таку думку 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він навів кілька фактів, які можуть підтверджувати наявність в Олександра Лукашенка двійника.

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Дуже відрізняється голос

На останніх відео за участі білоруського диктатора Лукашенка можна зауважити, що він погано говорить. Це може свідчити, що він ще не повністю оговтався від імовірної хвороби, або ж це не справжній Лукашенко, а його двійник.

"Підшукати та підгримувати когось схожого на Лукашенка можна, а тут ще й голос суттєво відрізняється. Також багато фільтрів на фотографіях, які поширюються білоруськими ЗМІ. Це допускається, але на фото саме з ним їх аж надто багато", – розповів Бурлаков.

Олексій Бурлаков про двійника Лукашенка: дивитись відео

На підтвердження цієї версії він зазначає, що двійника вибирали довгий час. Лукашенко, який брав участь у параді до 9 травня не виступив, адже має інший голос. Його показали на публіку одразу, як знайшли. Водночас вже на виступі парламентської асамблеї ОДКБ міг бути справжній Лукашенко, у якого ще помітно наслідки якогось захворювання.

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