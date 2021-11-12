На "Дачі Сталіна": Поклонська отримала дороговартісну квартиру в Москві

Колишня псевдопрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська отримала у власність квартиру в центрі Москви. Помешкання коштує понад 700 тисяч доларів.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Поклонська використала норму російського законодавства, яке дозволяє покращувати житлові умови чиновникам, які цього нібито потребують. У житловому комплексі мешкають високопосадовці Росії.

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Поклонська отримала квартиру обманом

Площа нової квартири – 119 квадратних метрів. У ній лише 2 кімнати. Поклонська отримала лише пів квартири 4 жовтня 2021 року. Саме тоді вона склала мандат через нове призначення у посольстві Росії у Кабо-Верде. Іншу половину квартири Поклонська передала доньці Анастасії Меріуц.

Вартість квартири становить 700 тисяч доларів США, або 53 мільйонів рублів.

Опозиційне медіа запевнило, що колишня "прокурорка" навряд могла сама придбати подібну нерухомість. Відповідно до її декларацій, вона заробила за останні 6 років 25,2 мільйона рублів. Це пів вартості квартири.

Як російські чиновники можуть отримати квартиру У ЗМІ пояснили, що чиновник може отримати квартиру від уряду Росії після реєстрації у черзі в спеціальній комісії. Також урядовці мають довести, що в них є подібна потреба. Для цього вони мають мати житло менш як 15 квадратних метрів на особу.

У декларації Поклонської на момент приватизації квартири були:

земельна ділянка завбільшки 1014 квадратних метрів;

будинок розміром майже 300 квадратних метрів.



Один із будинків житлового комплексу "Дача Сталіна" / Фото "ЭкоТепло"

"Дача Сталіна" розташована неподалік від головного корпусу Московського держуніверситету. Його ще називають будинком Управління державними справами. У комплексі розміщені службові помешкання для працівників органів, де частина з них уже приватизована.

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