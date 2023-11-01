Небезпечна для Путіна: чим ситуація в Дагестані загрожує російському президенту

Антиєврейські мітинги в Дагестані – це провал політики Владіміра Путіна. Не можна культивувати ненависть проти всіх підряд.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Путін та Захарова, звісно ж, почали розповідати про "український слід" у цих мітингах. Це абсолютна маячня.

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Кумедно, що тамтешня влада практично в усіх негативних явищах на території Росії вбачає "український слід". І ще одні обвинувачені – західні спецслужби.

Путін із Захаровою вже казали, що все організував "київський режим" та західні спецслужби. Все, що в Росії погане відбувається – це організував "київський режим" та західні спецслужби. Мені вже показували відео, де мешканка Дагестану, яка має у власності готель або квартири, пише, що всюди має камери, і "жоден єврей не пройде". Це теж "організував" Київ та спецслужби?

– зазначив Тизенгаузен.

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Влаштували "кам'яний вік"

Як наголосив Тизенгаузен, погроми в Дагестані – це типова Росія, де махнули на все рукою та почали погроми. Все схоже на "кам'яний вік". Такими є результати політики Владіміра Путіна, коли жителі бідних регіонів злі абсолютно на всіх. Немає різниці, чи це США, чи Ізраїль, чи Україна.

Ось так Путін докерувався. Але ситуація небезпечна і для нього. Ті, хто біжать шукати людей… Воно так часто буває, що все виходить з-під контролю… Він може так докеруватися, що до "рускіх" з вилами прийдуть,

– розповів Тизенгаузен.

Погроми в Дагестані: коротко