Де можуть виникнути антиросійські погроми: Чаленко назвав можливі регіони

Антиєврейські погроми в регіонах цілком можуть перерости в антиросійські. Багато тамтешнього населення невдоволене росіянами та владою.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що антиросійські погроми стаються і в російській армії. Адже там часто гуртуються представники різних національностей, які не полюбляють саме росіян.

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Дестабілізація в Росії можлива

Як наголосив Чаленко, ситуація в Росії може дестабілізуватися в різних регіонах. Це можливо і на Далекому Сході, і в Сибірі, і на Кавказі. Багато де незадоволені тамтешньою владою.

Багато невдоволених є і в інших регіонах, які не належать Росії. До прикладу, в Північній Осетії. Повірте, там ситуація теж нестабільна. Все може початися тоді, коли Кремль послабиться. Як тільки піде слабкість на федеральному рівні, то все попадає як доміно,

– зазначив Чаленко.

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Не варто очікувати, що ці всі процеси відбудуться прямо найближчим часом. Але зараз планомірно наростає напруження між Кремлем та іншими суб'єктами Росії.

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