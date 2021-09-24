У Дагестані вода зносить будинки і дороги: моторошні відео

У республіці Дагестан тривають руйнівні повені та обвали, які виникли через сильні зливи. Негода зносить на своєму шляху будинки та дороги.

Попередньо відомо, що через сильні потоки води пошкоджено десятки доріг. Про це 24 вересня повідомили у Міністерстві транспорту і дорожнього господарства країни.

Читайте більше Віллу на Канарах тепер називають "диво-будинком", її обійшла лава – неймовірне фото

Зливи у Дагестані знищили будинки та дороги

У відомстві розповіли, що внаслідок тривалих проливних злив з 22 вересня у Тляратинському, Цунтінському, Цумадінському районах та Бежтинській ділянці автомобільні дороги республіканського і місцевого значення зазнали руйнувань та пошкоджень. Зокрема там спостерігають:

селеві виноси;

скельні обвали;

розмиви земляного полотна та його підтоплення;

підтоплення проїзної частини доріг;

каменепади.

На деяких ділянках транспортне сполучення перервано,

– розповіли у міністерстві.

Найбільше постраждали дороги у Тляратинському районі. Там негода пошкодила 8 ділянок. Рух на дорогах заборонений до 1 жовтня.

Окрім доріг, у селі Агвалі, що у Цумадинському районі, негода зруйнувала будинок.

У Дагестані негода зруйнувала будинки: дивіться відео

До речі, у цьому районі через негоду також припини рух на деяких дорогах.

У Дагестані сильні дощі знищували будинки та дороги: дивіться відео

Ба більше, також перекрили рух в Цунтінському районі, адже там є руйнування у багатьох ділянках.

Коротко про негоду в світі