Дах "Крокусу" почав обвалюватися: пожежу так й не можуть погасити

Ввечері 22 березня невідомі влаштували стрілянину у "Крокус Сіті Холл", що під Москвою. Теракт призвів до масштабної пожежі, яку не можуть загасити.

Раніше повідомлялося, що горить третина "Крокус Сіті Холлу". Станом на зараз почав обвалюватися дах будівлі, що ускладнює роботу рятувальників.

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Теракт у Росії

Ввечері невідомі під час концерту гурту "Пікнік" влаштували у "Крокус Сіті Холл" стрілянину. Як пишуть ЗМІ, одразу після цього вони підірвали вибухівку, що призвело до масштабної пожежі.

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Пожежникам станом на 21:23 не вдається локалізувати загорання. Внаслідок загоряння почав обвалюватися дах будівлі – як і фасад, він також повністю охоплений вогнем. Очевидці повідомляють про повторні вибухи.

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Пожежі надали підвищений ранг складності. Раніше ЗМІ повідомляли, що аби врятуватися від пожежі, частина людей вилізли на дах – що зараз з ними невідомо. Окрім цього, зазначалося, що рятувальники залучили до гасіння пожежі гелікоптери.

Що відомо про теракт