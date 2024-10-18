Партнери не позбавилися бажання "не зачиняти двері з Росією", – Зеленський

Україна повинна оборонятися та має повне право використовувати для цього далекобійні західні ракети. Однак різні країни ставляться до цього по-різному.

Окремі світові лідери ще не позбулись бажання "не зачиняти повністю двері з Росією". Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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"На жаль, країни-лідери ще не позбавились цього бажання "не зачиняти повністю двері з Росією". Це моє враження", – зазначив український лідер.

Зеленський назвав питання пакетів стримування "найскладнішим" пунктом Плану перемоги України. Надання далекобійної зброї для України – це складне питання. Країни, які приймають відповідні рішення, по-різному ставляться до нього. Мовиться про США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію.

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