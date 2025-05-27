У Кремлі погрожують "серйозною ескалацією" після заяви Мерца про зняття обмежень для Києва

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Великобританія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї, яка постачається Україні. Пізніше він уточнив, що це рішення було ухвалене кілька місяців тому.

Віцеканцлер, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль наголосив, що немає жодних нових домовленостей, які б виходили за рамки рішень попереднього уряду, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Путіна

Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що у разі, якщо Захід справді зняв обмеження на далекобійність озброєння, яке постачає Україні, то "це ескалація, яка серйозно суперечить тим спробам у бік мирного врегулювання, які робилися".

Нагадаємо, що Пєсков раніше давав коментар з приводу заяви Мерца. Він зауважив, що рішення про зняття обмежень "абсолютно йдуть урозріз із нашими прагненнями на вихід до політичного врегулювання"та "досить небезпечні".

За даними ЗМІ, Трамп розглядає скасування обмежень на використання Україною західної зброї проти Росії. Німецькі посадовці планують обговорити зі США це питання.

До слова, у медіа припускають, що з великою ймовірністю Берлін готується передати Києву крилаті ракети Taurus. Йдеться про 100 – 150 одиниць.