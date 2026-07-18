Президент Зеленський підтвердив атаки й поділився відеокадрами їхніх підсумків.
Що розповів глава держави про успішні удари СОУ?
Передусім Володимир Зеленський зауважив, що дрони уразили 2 значні логістичні об'єкти в Московському й Тамбовському регіонах, які розташовані за 500 і за 700 кілометрів від лінії фронту.
Вони (логістичні об'єкти – 24 Канал) були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання,
– наголосив Зеленський.
Ця атака, як підкреслив президент, стала відповіддю на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
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Окрім того, під ударом опинився нафтовий об'єкт. До того ж, українські мідлстрайки відпрацювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому нашому Криму.
Зеленський подякув бійцяв СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР за злагоджене виконання завдань.