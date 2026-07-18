Президент Зеленський підтвердив атаки й поділився відеокадрами їхніх підсумків.

Що розповів глава держави про успішні удари СОУ?

Передусім Володимир Зеленський зауважив, що дрони уразили 2 значні логістичні об'єкти в Московському й Тамбовському регіонах, які розташовані за 500 і за 700 кілометрів від лінії фронту.

Вони (логістичні об'єкти – 24 Канал) були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання,

– наголосив Зеленський.

Ця атака, як підкреслив президент, стала відповіддю на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах.

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Окрім того, під ударом опинився нафтовий об'єкт. До того ж, українські мідлстрайки відпрацювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому нашому Криму.

Зеленський подякув бійцяв СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР за злагоджене виконання завдань.